CHP'den 'Silivri' çağrısı: 'Hak hukuk ve adalet için'

CHP Gençlik Kolları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın görülecek duruşmasına ilişkin çağrıda bulundu. Açıklamada "Hak hukuk ve adalet için yarın 10.00’da Silivri’de buluşuyoruz" denildi.

CHP'den 'Silivri' çağrısı: 'Hak hukuk ve adalet için'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 16:17

Tutuklandıktan sonra görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na açılan Akın Gürlek davası 11 Nisan'da Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görülecek.

CHP Gençlik Kolları, sosyal medya hesabından yurttaşların Silivri'de buluşması için çağrıda bulundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Milletin İradesi Yargılanıyor!

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için, hak hukuk ve adalet için yarın 10.00’da Silivri’de buluşuyoruz."


Etiketler: #silivri #İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu #duruşma

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