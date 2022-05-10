CHP'den Soylu'ya 'Nesin Vakfı' sorusu: 'Cemaat iddiası doğru mu?'

10 Mayıs 2022 Salı, 12:35

Yazar Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı'nın banka hesaplarının bloke edilmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Son olarak; CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle, Nesin Vakfı’nın bloke edilen hesaplarını TBMM gündemine taşıdı.

'CEMAAT' İDDİASINI SOYLU'YA SORDU

“Nesin Vakfı’nın hesaplarına bloke konulması işleminin bir cemaatin nüfuz kullanmasıyla gerçekleştirildiği iddiası doğru mu” ifadelerini kullanan Karabıyık'ın Soylu'ya yönelttiği sorular şu şekilde:

Nesin Vakfı’nın bazı hesaplarına, izinsiz yardım kampanyası yapıldığı gerekçesi ile bloke konulmasının nedenleri nelerdir?

Nesin Vakfı, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca “bağış kabulüne yetkili” bir vakıf olarak değerlendirilmekte midir?

Nesin Vakfı, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca “bağış kabulüne yetkili” bir vakıf olarak değerlendirilmekte ise bu faaliyetleri söz konusu Kanunun kapsamı dışında değil midir?

Nesin Vakfı’nın bağış kabulünün dışında bir “yardım toplama” faaliyetinde bulunduğu iddiasının dayanağı nedir?

Nesin Vakfı’nın hangi bankalardaki hangi hesaplarına bloke konulmuştur. Bu işlem sırasında vakfın öz gelirlerinin bulunduğu hesaplar bu işlem dışında tutulmuş mudur?

Nesin Vakfı’nın hesaplarına bloke konulması işleminin bir cemaatin nüfuz kullanmasıyla gerçekleştirildiği iddiası doğru mudur?

NE OLMUŞTU?

Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Nesin Vakfı'nın banka hesaplarının bloke edildiğini duyurmuştu.

"Valilik banka hesaplarımızı bloke etti. Bu vakıfta maaşlı çalışan var; okuyan, beslenen çocuk var demeden, acımasızca..." ifadelerini kullanan Nesin, "Bir yere kaçtığımız, kaçacağımız da yok, devlet istediği zaman istediğini alır zaten. Banka hesaplarımızı bloke etmek en hafif deyimle ancak hoyratça bir tavır olabilir" demişti.

RABITA VAKFI İLE YAŞANAN GERİLİMİ İŞARET ETTİ

Açıklamasında İsmail Ağa Cemaati’ne bağlı Rabıta Vakfı ile Çatalca’da yaşanan gerilime işaret eden Nesin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geçen yıl, İsmailağa cemaatinden olduğu anlaşılan Rabıta Vakfı yeni aldığımız bu arazinin hemen yanına yerleşti. Böylece onlarla komşu olduk. Eksantrik ve hatta sevimli bulduğum bu cemaatin yanı başımıza gelmesinden hiç rahatsız olmadım, hatta aksine, gülümsemeyle karşıladım. Türkiye farklı inançların, farklı görüşlerin, farklı yaşam tarzlarının bir arada barış içinde yaşayacakları bir ülke olmalı çünkü, aksi hâlde hiçbirimize huzur yok. 1995 Temmuzunda ülkeye döndüğümde de bu düşüncedeydim, bugün de bu düşüncedeyim. Siyasi tavırlarımı biliyorsunuz… Ama olaylar hiç de umduğum gibi seyretmedi.

Bir ay önce Valilik, izinsiz bağış kampanyası yaptığımız gerekçesiyle banka hesaplarımızı bloke etti. Şu anda paramıza ulaşamıyoruz. Hem araziyi hem de o süreçte toplanan parayı istiyorlar. Bir ay boyunca sorunu diyalogla, güzellikle, bu ülkeye ve insanlarına inanan uygar insanlar gibi çözmeye çalıştık, ama olmadı.

Nesin ailesi bu ülkenin düşmanı değildir, aksine, Birinci Dünya Savaşı’na, ardından gönüllü olarak Kurtuluş Savaşı’na katılan dedemi de sayarsak, üç kuşaktır karşılıksız bu halka hizmet ediyoruz, izin verirlerse daha da edeceğiz."