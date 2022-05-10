Nesin Vakfı’nın banka hesapları resmi olarak engellendi

10 Mayıs 2022 Salı, 04:00

Yazar Aziz Nesin tarafından 1973’te İstanbul Çatalca’da kurulan Nesin Vakfı’nın hesapları 5 Nisan tarihinde İstanbul Valiliği ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığıyla engellendi.

Engellemenin nedeni ise 2017’de vakfın sosyal medya üzerinden yardım kampanyası yürüttüğü iddiası. Konuya ilişkin bazı ayrıntılar dikkat çekiyor. Ayrıntılarda öne çıkan unsur iktidara yakınlığıyla bilinen İsmailağa cemaati. Söz konusu yapıya ait olduğu belirtilen Rabıta Vakfı, Nesin Vakfı’nın yakınında bir araziye yerleşti. Nesin Vakfı yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu, bu yerleşimin ardından Rabıta Vakfı’nın çeşitli nedenlerle Nesin Vakfı’nı hedef gösterip tehdit ettiğini dile getirdi. Cihangiroğlu hesap engel kararını ve Rabıta Vakfı’nın söz konusu süreçteki pozisyonunu Cumhuriyet’e anlattı.

"GİDİN ŞİKÂYET EDİN" DEDİLER

Yaklaşık beş yıl önce vakfın yanındaki araziyi bağışçıların kendi rızalarıyla yardım etmeleri sonucunda satın aldıklarını belirten Süleyman Cihangiroğlu, “Bunu bahane ederek hesaplara koydukları engellemeyle 50 yıllık koca kurum bir günde felç edilmek istendi. Varsayalım ki Nesin Vakfı’nın böyle bir kabahati oldu ki, bu asla söz konusu değil. Vakıf, kuruluş amacı içerisinde bağış kabul etme hakkı olan bir kurum” ifadelerini kullandı.

Engelleme işlemlerinden sonra avukatlar aracılığıyla genel müdürlükle iletişime geçtiklerini belirten Cihangiroğlu, “Kendilerine sadece ‘Blokeyi ne gerekçeyle koydunuz? Lütfen bununla ilgili yazıyı bize iletebilir misiniz?’ diye sorduk. Genel müdürlük, ‘Bizim yetkimiz var, yetkimizi kullandık. Size hesap vermek, herhangi bir yazı da vermek zorunda değiliz. Bizi istediğiniz yere şikâyet edin’ dediler” ifadelerini kullandı.

"BURASI VAKIF DEĞİL"

Söz konusu iddiaları Rabıta Vakfı’na sormak için vakfın sitesindeki telefon numarasından vakfa ulaştık. Telefonu açan yetkili kişi önce mesleğimizi sorup ardından ise “Burası vakıf değil” diyerek telefonu kapattı ve sorularımızı yanıtsız bıraktı.

"BANA SALDIRDILAR"

Banka hesapları engellendikten sonra yeni hesap açtıklarını söyleyen Cihangiroğlu, “Elden gelen bağışları yeni açtığımız hesaplara yatırdık, kurumu döndürmeye çalıştık. Bayramdan önceki son mesai gününde çalışanların maaşlarını bayramdan önce ödeyelim dedik. O parayı yatırdığımız hesap da o gün engellendi” dedi. Şimdiye kadar birçok yere Rabıta Vakfı’yla ilgili şikâyette bulunduklarını ancak hiçbir şey yapılmadığını vurgulayan Cihangiroğlu, “Rabıta Vakfı’ndan bir kişi aylarca vakfımızın fotoğraflarını çekti. Bizim sokak kameralarından bunu tespit ettik. Jandarmaya şikâyet ettik. Şikâyet dilekçemizi verirken jandarmanın önünde bana saldırdı” ifadelerini kullandı.

İsmailağa cemaatine bağlı Rabıta Vakfı’yla tartışmalar başladıktan sonra bu problemlerle karşılaştıklarını belirten Cihangiroğlu, “Bir gece 23.00’te yüksek ses ve ses sistemiyle ibadet etmeye başladılar. Arayıp ‘Çocuklarımız uyuyor, rica etsek bunu daha makul saatlerde yapabilir misiniz?’ dedik. Bunu söyledikten sonra hakkımızda düşmanlaştırma söylemine başladılar” dedi.