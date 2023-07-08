CHP'den Suriye çıkışı: Ülkelerine dönmeleri için...

CHP milletvekilleri, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için Suriye yönetimi ile anlaşılması konusunda TBMM Başkanlığı’na genel görüşme önergesi verdi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 08.07.2023 - 03:00
CHP'den Suriye çıkışı: Ülkelerine dönmeleri için...
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23 CHP milletvekilinin imzasıyla sunulan ve Suriye ile Ürdün’ün sığınmacıların geri dönüşü için anlaşmasının Türkiye açısından değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan önergede, Suriye yönetimi ile görüşülmesi gerektiği kaydedildi. 

KRİTİK ÖNEME SAHİP

Önergede, “İzlediği yanlış politikalarla AKP iktidarının halen ders almadığı görülmektedir. Türkiye’nin de Ürdün’ün izlediği politikaya benzer şekilde topraklarımızdaki Suriyeli sığınmacıların kendi ülkelerine dönüşü noktasında Suriye Devleti ile ivedilikle anlaşmaya varması, her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış cennet vatanımız açısından kritik öneme sahiptir. AKP iktidarının, kendi gettolarını oluşturan Suriyeli sığınmacıların ülkemizde kalıcı kılınması yönündeki projelerden vazgeçmesi gerekmektedir. TBMM Genel Kurulu’nda bir genel görüşme açılarak, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların dönüşü için Suriye yönetimiyle anlaşma yoluna gidilmesi konusunun ivedilikle masaya yatırılması gerekmektedir” denildi. 


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