CHP'den 'Yazıklar olsun!' tepkisi: Çavuşoğlu'ndan 'dış güçler'e şikayet
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato’ Sri Saifuddin Abdullah'la yaptığı basın toplantısında muhalefetin Kanal İstanbul'a tepkisinden şikayetçi oldu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Malezya Dışişleri Bakanı Dato’ Sri Saifuddin Abdullah ile görüşmesinin ardından yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler tartışma konusu oldu.
Tepki çeken ve yurttaşların itiraz ettiği Kanal İstanbul projesine Malezya’nın ilgi duyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bizde bir muhalefet var ikide bir çıkıyor, her projeye olduğu gibi bu projeye de karşı çıkıyor. Kanal İstanbul’a ilgi duyan ülke ve şirketlere tehditler gönderiyor. 'Asarım keserim vesaire' diye. Biz kardeş Malezya firmalarının bu projede yer almasından ancak memnuniyet duyarız. Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan bu büyük projeyi inşallah hayata geçireceğiz" diye konuştu.
Çavuşoğlu'nun bu sözlerine CHP'den sert tepki geldi. CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Yunus Emre, Çavuşoğlu'nun sözleri üzerine Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yazıklar olsun!
Bir imar projesi olan Kanal İstanbul'a müşteri çekmek için ülkesinin muhalefetini yabancılara şikayet eden bir dışişleri bakanı gördük. Hem de bunu ülke dışında yapıyor. Utanç verici."
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