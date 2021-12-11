Kanal İstanbul güzergahındaki konut ihaleleri, teklif gelmediği için iptal edildi

11 Aralık 2021 Cumartesi, 08:47

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak Yenişehir kapsamında Arnavutköy'de etap etap inşa edilecek konutlar için ihale tarihlerini belirleyerek geçtiğimiz aylarda kamuoyuna duyurmuştu.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; Sazlıbosna Baraj havzasında Kanal İstanbul manzaralı "tarla" niteliğine sahip henüz tapusu bile çıkmayan arazilerde yapılacak inşaat projelerinin üç, dört ve altıncı etapları için gerçekleştirilecek ihalelerin, kurum tarafından farklı gerekçelerle iptal edildiği ortaya çıktı.

TEKLİF VEREN ÇIKMADI

TOKİ, inşaat projesinin 679 konutluk üçüncü etabı için 23 Kasım'da gerçekleştirdiği ihaleyi "teklif veren istekli çıkmaması" nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. 669 konutluk dördüncü etap için 29 Aralık'ta düzenleneceği duyurulan ihale de daha gerçekleştirilmeden TOKİ tarafından 7 Aralık günü iptal edildi.

TOKİ "Kamu İhale Kanunu'nun ‘ihale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi' başlıklı 16'ıncı maddesine göre iptal edilmiştir" şeklinde duyuru yaptı. TOKİ, 25 Kasım'da düzenlediği 727 konutluk altıncı etabın ihalesini ise "İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkesi gereğince Kamu İhale Kanunu'nun, ‘Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali' başlıklı 39. maddesi uyarınca" 1 Aralık tarihinde iptal ettiğini açıkladı.

"YALAN İSTANBUL OLDU"

İhaleleri daha önce kamuoyunun gündemine taşıyan CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, "Biz zaten daha tapusu çıkmamış tarlayı ihaleye çıkıyorsunuz böyle saçma sapan şey mi olur demiştik. Dediğimize geldiler" dedi. Doların artması, maliyetlilerin tavan yapması gibi ekonomik nedenlerin de iptal kararlarında etkili olduğunu vurgulayan Ataman şunları söyledi:

"Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul ile ilgili bürokratlara yönelik bir uyarısı olmuştu. Bakanlık ve Emlak Konut bürokratlarının tapu sürecine ilişkin ‘madde 18 uygulamasını' bitirmediklerini biliyoruz. Onurlu bürokratların arkasındayız. İktidarın gidici olduğu artık herkesçe anlaşıldı. Ne ihaleleri yapabilirler ne planları bitirebilirler. Kanal İstanbul, ‘Yalan İstanbul' oldu. Slogandan başka bir şey yok. Kanal İstanbul'u bırakın da mutfaktaki yangını söndürün zaten."

2 İHALE DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA

540 konut ve 8 dükkandan oluşan birinci etap için 6 Ekim'de, 485 konutluk ikinci etap için 7 Ekim'de gerçekleştirilen ihaleler iptal edilmedi ancak henüz sonuç ilanı da yayımlanmadı. Her iki ihale de "tekliflere kapalı, değerlendiriliyor" aşamasında görünüyor.

TOKİ "SOSYAL KONUT" DEMİŞTİ

TOKİ, daha önce tartışma yaratan ihalelerle ile ilgili kamuoyuna da açıklama yapmıştı. Açıklamada Arnavutköy'de dar gelirliler için "Sosyal Konut Projesi" yapılacağı, ihalelerin kanunun öngörüldüğü tüm şartlar yerine getirilerek yapıldığı belirtilmişti.