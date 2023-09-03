CHP'den yeni 'danışman' açıklaması!

Yayınlanma: 03.09.2023 - 00:15

Güncelleme: 03.09.2023 - 00:15

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm danışmanlarının 4 Haziran’da görevlerine son verildiğini açıkladı.

Öztrak, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“4 Haziran tarihinden itibaren Genel Başkanımız tüm danışmanlarının görevini sona erdirmiştir. O tarihten sonra, MYK üyesi arkadaşlarımız tarafından da ifade edildiği gibi, medyada tartışılan ismin danışmanlığa atanması söz konusu değildir.”

NE OLMUŞTU?

AKP’den Batman Belediye Başkanı aday adayı ve milletvekili aday adayı olan Perinaz Mahpeyker’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olduğu iddia edildi. Mahpeyker’in daha önce paylaştığı tweet’lerde ise Kemalizm, laiklik ve Kemal Kılıçdaroğlu’na karşıt paylaşımları ortaya çıktı. Bu paylaşımlar ise sosyal medyada tepki çekti.

Daha sonra ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem “Böyle bir ismin ataması söz konusu değil. Bu nasıl gündem oldu bilmiyorum. Genel Merkezimizde Perinaz Mahpeyker diye bir genelgemiz yok. 4 Haziran’dan sonra danışman kadrosu sıfırdan kuruldu. Bu isimli bir danışman yok” dedi.