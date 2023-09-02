CHP'den 'Perinaz Mahpeyker Yaman' açıklaması: Aktif danışmanlar arasında yok

Yayınlanma: 02.09.2023 - 13:05

Güncelleme: 02.09.2023 - 13:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası ile "Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı" olarak atandığı iddia edilen Perinaz Mahpeyker Yaman ile ilgili CHP Genel Merkezi tarafından açıklama yapıldı.

Yapılan kısa açıklamada Yaman'ın danışman olmadığı ifade edildi. Açıklama şöyle:

"Seçim sonrası gerçekleşen MYK değişikliği akabinde, 4 Haziran 2023 itibariyle; Genel Başkanımız ile çalışan danışmanların görevleri sona ermiş olup, ilgili tarih sonrasında; aktif danışmanlar arasında sosyal medyada gündeme gelen “Perinaz Mahpeyker Yaman” isimli bir atama yoktur."

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak atadığı iddia edilen Yaman, geçmiş yıllarda yaptığı sosyal medya paylaşımlarının ortaya çıkmasıyla büyük tepki konusu oldu. Yaman'ın sosyal medyadaki paylaşımlarında laiklik, kemalizm ve aydınlanma karşıtı söz ve görüşlerinin yanı sıra AKP Batman Kadın Kolları'nda 2016 referandumunda "Evet" çalışması yaptığı anlaşılmıştı.



