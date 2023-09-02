Perinaz Mahpeyker Yaman kimdir? Perinaz Mahpeyker Yaman Kılıçdaroğlu'nun danışmanı mı oldu?

Yayınlanma: 02.09.2023 - 00:58

Güncelleme: 02.09.2023 - 00:58

Perinaz Mahpeyker Yaman'ın 26 Mayıs 2023’te Kılıçdaroğlu tarafından ‘Kadın ve Aile Politikaları’ndan sorumlu danışman olarak atandığı iddia edildi.



PERİNAZ MAHPEYKER YAMAN KİMDİR?

Mahpeyker Yaman, 27. Dönem AKP Batman milletvekili adayıdır. Kendisini yazar ve iş insanı olarak tanıtan Yaman evli ve 6 çocuk annesi. Batman'ın yerel gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Yapan Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya paylaşımlarında bulunmuştu. "Yarın (Allah muhafaza) bu ülkede iç savaş çıkarsa, ülkeden ilk kaçanların başında Kemal Kılıçdaroğlu olur çünkü kanı bozuk" demişti.



PERİNAZ MAHPEYKER YAMAN KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI MI OLDU?



Servis edilen haberlere ilişkin CHP'den açıklama geldi. Haberleri yalanlayan CHP Medya Planlama ve Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Tele1'e yaptığı açıklamada “Böyle bir isim ataması söz konusu değil. Bu nasıl gündem oldu bilmiyorum. Genel Merkezimizde Perinaz Mahpeyker diye bir genelgemiz yok. 4 Haziran’dan sonra danışman kadrosu sıfırdan kuruldu. Bu isimli bir danışman yok” dedi.

Bir açıklama da CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'dan geldi. Nazlıaka, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Az önce Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşarak teyid ettim: Genel Başkanımızın Kadın ve Aile Politikaları danışmanı yoktur." ifadelerini kullandı.