CHP'den 'yeni danışman krizi' iddialarına yanıt
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'yi "darbeci" olmakla suçlayan Mahpeyker Yaman'ı "genel başkan danışmanı" olarak atadığı iddia edildi. Söz konusu iddiaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den yalanlama geldi.
AKP'den Milletvekili Aday Adayı olan Perinaz Mahpeyker Yaman'ın 26 Mayıs 2023’te CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ‘Kadın ve Aile Politikaları’ndan sorumlu danışman olarak atandığı öne sürüldü.
Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı olduğu iddia edilen Yaman'ın, geçmişte CHP'yi "darbeci" olmakla suçladığını ortaya koyan paylaşımları ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Servis edilen haberlere ilişkin CHP'den açıklama geldi. Haberleri yalanlayan CHP Medya Planlama ve Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Tele1'e yaptığı açıklamada “Böyle bir isim ataması söz konusu değil. Bu nasıl gündem oldu bilmiyorum. Genel Merkezimizde Perinaz Mahpeyker diye bir genelgemiz yok. 4 Haziran’dan sonra danışman kadrosu sıfırdan kuruldu. Bu isimli bir danışman yok” dedi.
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