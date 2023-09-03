CHP’den ‘yeni danışman’ iddialarına tepki: ‘Görevden alınmış olsa dahi…’

Yayınlanma: 03.09.2023 - 10:06

Güncelleme: 03.09.2023 - 10:16

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası ile "Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı" olarak atandığı iddia edilen Perinaz Mahpeyker Yaman ile ilgili parti içinden de tepki geldi.

“GÖREVDEN ALINMIŞ OLSA DAHİ KABUL EDİLEMEZ”

Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu CHP sözcüsüyüm. Elimden geldiğince Türkiye’de kadın hakları konusunda hem parlamentoda hem mahkemede hem sokakta mücadele eden bir kişiyim. Bildiğim tek gerçek şu: Bu ülkede kadınlar Ortadoğu’da gördüklerimizi yaşamıyorsa bunu ATATÜRK’e ve onun en temel ilkesi LAİKLİĞE borçludur. Atatürk’ün kurduğu ve laikliğin bayraktarlığını yapan Partimizde, laiklik karşıtı, Atatürk düşmanı bir kişinin hem de kadın ve aile politikalarından sorumlu danışman olarak bulunması, görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez!" ifadelerini kullandı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu CHP sözcüsüyüm. Elimden geldiğince Türkiye’de kadın hakları konusunda hem parlamentoda hem mahkemede hem sokakta mücadele eden bir kişiyim. Bildiğim tek gerçek şu: Bu ülkede kadınlar Ortadoğu’da gördüklerimizi yaşamıyorsa bunu ATATÜRK’e… — Gamze TAŞCIER (@gamzetascier) September 2, 2023

İzmir Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Gökçe Gökçen de paylaşımında Partimizin ideolojisiyle bağdaşmayan işlere ve bu işleri yapan kişilerin örgütlerimizden daha değerli gösterilen pozisyonlara getirilmesine ilk gün de karşıydım bugün de karşıyım. İlk gün de mücadelesini verdim gelecekte de vereceğim. Şeffaflık talep ediyorsak, şeffaf olacağız. Oy istiyorsak halkın, çalışma istiyorsak örgütün yanında olacağız. Umut etmek istiyorsak ya bir yol bulacak ya da bir yol açacağız" dedi.