CHP'li Abdurrahman Tutdere, çadır kuyruklarını paylaştı: Kaç kişi donarak ölecek?

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da depremzedelerin uzun çadır kuyruklarına girdiğini gösteren görüntüleri paylaştı. Tutdere, “Bu etrafımızda gördüğünüz bütün yurttaşlar AFAD’tan çadır bekliyor. Ey Türkiye’yi yönetenler, ey bu memleketin muktedirleri bu vatandaşlarımıza bir çadır dahi vermeyecek misiniz? Daha neyi bekliyorsunuz? Çadır istiyoruz, çadır” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 02:30
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CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, deprem bölgesi Adıyaman’da yurttaşların günün erken saatlerinden itibaren çadır için kuyruğu girdiğini açıkladı.

Uzun araç kuyruklarının görüntülerini paylaşan Tutdere, şu açıklamayı yaptı:

“Adıyaman’da şiddetli bir deprem yaşadık ve bu depremde kentimiz yerle bir oldu. Kent merkezimiz, ilçelerimiz, köylerimiz darmadağın. Enkazlar altında binlerce yurttaşımız var ve sağ kalanlar da depremden bu yana sokaktalar. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar eksi 10 dereceyi bulan soğukta şu anda dışarıdalar ve şu anda vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu devletten hükümetten çadır bekliyor.

Bu etrafımızda gördüğünüz bütün yurttaşlar AFAD’tan çadır bekliyor. Kendisinin, çocuğunun başını sokacağı çadır bekliyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz, ey Türkiye’yi yönetenler, ey bu memleketin muktedirleri bu vatandaşlarımıza bir çadır dahi vermeyecek misiniz? Daha neyi bekliyorsunuz? Kaç kişi donarak ölecek? Binlerce insanımızı deprem aldı götürdü, kalanlar da soğuktan donacak. Çadır istiyoruz, çadır. Bir çadırı bile çok görmeyin bu vatandaşa artık.”


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