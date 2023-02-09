Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu çadır kente dönüştü
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sebebiyle kentteki 12 Şubat Stadyumu çadır kent haline getirildi.
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta binlerce bina yerle bir oldu, binlerce kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
Büyük yıkımın yaşandığı kentte arama-kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor. 4'üncü günde de depremzedeler, enkaz başlarında yakınlarından gelecek iyi haberi umutla bekliyor.
12 ŞUBAT STADYUMU'NA ÇADIR KENT KURULDU
Bölgede depremzedeler için çadır kentler de kuruluyor. Kentte ilk olarak 12 Şubat Stadyumu'na çadır kent kuruldu. Depremzedelerin yerleşmeye başladığı çadır kent, dronla havadan görüntülendi.
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