CHP'li adaydan 'Yalandan Bi Sergi'

Yayınlanma: 22.03.2024 - 17:57

Güncelleme: 22.03.2024 - 17:57

CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Çavuşoğlu’nun seçim kampanyası devam ediyor.

Daha önce Büyükşehir Belediye binasının önündeki Çınar Meydanı’nda ‘Fahiş Su Faturaları’ sergisi açan Çavuşoğlu, bugün aynı yerde ‘Yalandan Bi Sergi’ sergisi açtı.

"VAATLERİN HEPSİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Sergi açılışında kırmızı kurdeleyi CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan ve CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun ile birlikte kesen Çavuşoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

‘‘Yine bir sergiyle karşınızdayız. Sergimizin adı bu kez; Yalandan Bi Sergi. İçeride göreceğiniz eserler geçmişte aklınızla, duygularınızla, hayallerinizle oynadığı için önlem alma konusunda uyarı niteliği taşımaktadır. Lütfen dikkat ediniz. Biz 1 Nisan’da göreve geldikten sonra böyle yalandan sergiler olmayacak. Çünkü verdiğimiz vaatlerin hepsini yerine getireceğiz’’

Halk tarafından büyük ilgiyle karşılanan sergide, AKP'li Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan’ın 2014 ve 2019’da vaat edip gerçekleştirmediği projeler ile bu seçimde de ısrarla vaat etmeye devam ettiklerine yer verildi.

Eserler arasında Zolan’ın 2019’da vaat ettiği en büyük projelerden ‘Halk Plajı’na, 2014 ve 2019’da vaat ettiği ama yapmadığı gibi bu seçimde de vaat etmeye devam ettiği ‘İkinci Üniversite’ ile ‘Drag-Oto Yarışları Pisti’ne, 2014 ve 2019’da vaat edip yapmadığı ‘Şehir Stadyumu’na, ‘Arkeoloji Müzesi’ne, ‘Akıllı ve Katlı Otoparklar’a, 2015 yılı genel seçimler öncesi Nihat Zeybekçi ile birlikte vaat ettiği ‘250 TL Taksitle 25 Bin Konut Projesi’ne, yılların eskimeyen Zolan vaadi ‘Tramvay’a, 2014’te vaat ettiği ‘Minia Denizli’ye, 2019’da vaat ettiği ‘Millet Bahçesi’ne, 2019’da vaat ettiği ‘Yeni Sanayi Sitesi’ projelerine yer verildi.

Sergide ayrıca Zolan’ın vaat edip yaptığı Akbaş Barajı’na akan kanalizasyon görüntülerine ve Üçgen Kavşak’ın kusurlu halinin yer aldığı eserlere de yer verildi.