CHP'li Adıgüzel'den arıcı tulumlu tepki

Yayınlanma: 09.05.2024 - 22:23

Güncelleme: 09.05.2024 - 22:23

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında arıcı tulumu giyerek arıcıların sorunlarına dikkat çekti. Türkiye'nin bal üretimi konusunda dünyada 2. olduğunu belirten Adıgüzel, "Ama, hem üretim maliyetlerindeki artış hem de sahte bal, arıcılık sektörünü 3 yıldır sekteye uğramıştır. Arıcılık yapan kişi sayısı azalmış, sektörden kopuşlar başlamıştır. Bu yılki sektörden kopuş %30’un üzerindedir" dedi.

'TÜRKİYE SAHTE BAL CENNETİDİR'

Arıcılık sektörünün başlıca sorunlarına değinen Adıgüzel, üretim maliyetlerinin artışını örnek gösterdi. Bir kilo balın Temmuz 2023'te 127 lira olduğunu anımsatan Adıgüzel, şimdi 200 liranın üzerinde olduğunu belirterek kovan başı 60 lira desteğin yetersiz olduğunu aktardı. Türkiye'de 9 ay arıcılık yapılabildiğini vurgulayan Adıgüzel, arıcıların yüzde 75'inin gezginci olduğunu söyledi. AdIgüzel, gezginci arıcıların yılda bin kilometrenin üzerinde yol gittiğini de belirterek akaryakıt desteği sağlanması gerektiğini ifade etti. Arıcıların üretim alanlarında da zorluk yaşadığını söyleyen Adıgüzel, "Arı konaklaması için hiçbir ücret alınmaması gerektiği halde; bazı mahalli idareler aşırı ücret istemektedir. Arı konaklamasındaki bir diğer sorun da meralarda arıcılık yapılmasının yasak olmasıdır. Mera kanununa göre meralarda arı konaklamasına izin verilmemektedir" dedi. Arıcıların bitkilerin devamlılığını sağladığına vurgu yapan Adıgüzel, "Dünya ülkeleri bunun için arıcılara polinasyon desteği bile vermektedir. Türkiye’de ise desteği bırakın, bunu bedavaya yapan arıcıyı meradan engelliyorlar" ifadelerini kullandı. Adıgüzel, Balda taklit ve hile yapımının arıcılıkta yaşanan en büyük sorun olduğunu söyleyerek "Türkiye sahte bal cennetidir. Tarafsız bir laboratuvara piyasadan aldığımız ballarda yaptırılan analizlerde raflarda bulunan balların %80 civarının hileli bal olduğu belirlenmiştir" dedi.

'15 BALDAN 14'Ü ŞÜPHELİ'

Türkiye'den Avrupa Birliği'ne ihraç edilen 15 parti baldan 14'ünün şüpheli olduğunu belirten Adıgüzel, "Türkiye için bir faciadır. Bugün kahvaltıda bal yeyip gelen 10 milletvekili arkadaştan 8’i, yediğiniz bal sahte, bilesiniz" ifadelerini kullandı. Balın taklit edilmesi en kolay, analiz edilmesinin ise en zor gıda olduğunu ekleyen Adıgüzel, şu önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı: