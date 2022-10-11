CHP'li Adıgüzel'den Soylu'ya 'yanlış ikametgâh' tepkisi: Muhalefete laf yetiştirmekten kendi işlerini yapmıyorlar

11 Ekim 2022 Salı, 16:56

Günlerdir konuşulan 'evdeki yabancılar' skandalı, Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendisine sorulan soruya yanıt vermekten de kaçındı.

FOX TV muhabiri bir açıklama bekledi ama Soylu muhabirin çenesini okşayıp "canım benim" demekle yetindi.

"NEREDEN TUTSANIZ ELİNİZDE KALIYOR"

Cumhuriyet TV'ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Soylu'nun bu hareketi için "Adalet ve Kalkınma Partisi nereden tutsanız elinizde kalıyor. Türkiye maalesef yönetilemiyor. Şeffaf şekilde yanıtlanması gereken soruları geçiştiren bir anlayış var" diye tepki gösterdi.

Yabancıların yaşamadıkları evlere kaydedildiği iddialarını Meclis gündemine taşıyan Adıgüzel, bunun ileride bir ''milli güvenlik'' sorunu olabileceğini söyledi.

"KENDİ İŞLERİNİ YAPMIYORLAR"

İkamet karışıklığının seçmen taşımaya da neden olabileceğini anlatan Adıgüzel, bu sayede bir bölgede seçmen sayısının artırılıp o bölgenin siyasi eğiliminin değiştirilebileceğini ifade etti.

Yaşanan sorunu çözmesi gereken kişinin İçişleri Bakanı Soylu olduğunu belirten Adıgüzel, "Siyasi polemiklerden, muhalefete laf yetiştirmekten zaman bulup kendi işlerini yapmıyorlar" dedi. Adıgüzel CHP'ye gelen ihbarları da anlattı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, hanelerde yaşayanların bilgileri dışında kaydettirildiği öne sürülen yabancıları Meclis gündemine taşımış ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise kendisine bu konuyu soran muhabirin çenesini okşayıp "canım benim" demiş, soruyu cevaplamadan gitmişti.