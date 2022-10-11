Süleyman Soylu, AKP'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'yi hedef almıştı: 'Şerefsiz FETÖ'cüler gibi davranmaktadır"

11 Ekim 2022 Salı, 12:33

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" diyerek AKP'ye katıldığını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ise 2018 yılında Çelebi için yaptığı bir paylaşım ortaya çıktı. Soylu paylaşımında, "Milletimizi katleden şerefsiz fetöcüler gibi davranmaktadır" demişti.

Bakan Soylu'nun yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Kahraman Jandarmamıza Meclis kürsüsünden iftira atan, terörle mücadelemizi etkilemeye çalışan Mehmet Ali Çelebi ihanet içerisindedir.

Bir dönem şanlı ordumuzda maalesef görev yapan bu fersude, benzer görevleri yapıp Milletimizi katleden şerefsiz fetöcüler gibi davranmaktadır."