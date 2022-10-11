Süleyman Soylu, AKP'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'yi hedef almıştı: 'Şerefsiz FETÖ'cüler gibi davranmaktadır"
CHP'den ayrılarak önce Memleket Partisi ardından da AKP'ye geçen Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2018 yılında paylaştığı sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Bakan Soylu ilgili paylaşımda Çelebi için, "Milletimizi katleden şerefsiz fetöcüler gibi davranmaktadır" demişti.
Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" diyerek AKP'ye katıldığını duyurmuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ise 2018 yılında Çelebi için yaptığı bir paylaşım ortaya çıktı. Soylu paylaşımında, "Milletimizi katleden şerefsiz fetöcüler gibi davranmaktadır" demişti.
Bakan Soylu'nun yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Kahraman Jandarmamıza Meclis kürsüsünden iftira atan, terörle mücadelemizi etkilemeye çalışan Mehmet Ali Çelebi ihanet içerisindedir.
Bir dönem şanlı ordumuzda maalesef görev yapan bu fersude, benzer görevleri yapıp Milletimizi katleden şerefsiz fetöcüler gibi davranmaktadır."
Video Haberler
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Uygun fiyatlı hiçbir şey kalmasın diye...
- 1 koyup 10 kazanacağız derken...
- 'Uyuşturucu provokasyonu' açıklaması
- BBP'de istifalar peş peşe geliyor…
- 'Kasım ayında herkes her şeyi duyacak'
- Erdoğan'a çok sert 'yolsuzluk' tepkisi
- Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan karar! Ayrıldığını duyurdu
- Pegasus çalışanı hakkında karar çıktı
- Nezaketsiz tavır!
- Yurttaşa 'başörtüsü tartışması' soruldu