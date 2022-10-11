Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden Süleyman Soylu'ya 'canım benim' tepkisi

11 Ekim 2022 Salı, 14:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine ‘evdeki yabancı’ iddialarını soran FOX TV Ankara Muhabiri Fırat Irmak'ın çenesini okşayarak “Canım benim” diyerek soruyu cevaplamamıştı.

Soylu'nun harekete eleştirilirken Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden bir tepki geldi.

ÇGD'den yapılan açıklamada, "Gazeteciliği itibarsızlaştırma, sorudan korkma, bilgi edinme hakkını yok sayma ve devlet ciddiyetini pas pas etme: Hepsi 'canım benim' ifadesinde bir arada! Gazeteciler kimsenin 'canı' olmadığı gibi gerçekleri duyurma uğrunda tam tersi 'can yakıcı'dır. Örnek Süleyman Soylu" ifadelerine yer verildi.