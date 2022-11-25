CHP'li Ağbaba valiliğin İstiklal Caddesi kısıtlamalarına sert tepki gösterdi: 'Dışarı çıkıp gezmeyi de yasaklayın'

25 Kasım 2022 Cuma, 15:45

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından terör saldırısı sonrasında İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir "Genel Emir" yayımlandı. Artık caddede sosyal, kültürel, ticari etkinlik düzenlemek yasak. Sokak müzisyenlerine de izin verilmeyecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Valiliği tarafından İstiklal Caddesi’ne getirilen yeni yasaklara, sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Ağbaba, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, 13 Kasım’da Taksim’de gerçekleştirilen bombalı saldırıyı anımsatarak, "İstiklal'i kapatma, sınırları kapat" ifadelerine yer verdi.

Ağbaba paylaşımında şunları kaydetti:

“İstiklal'i kapatma, sınırları kapat! İstanbul Valiliği, terör saldırısı sonrası caddede sokak müziğini, kültürel aktiviteleri, seyyar satıcılığını vs. yasaklamış. Ülkede ne zaman kötü bir şey olsa ilk akla gelen sanatı, kültürel aktiviteleri yasaklamak oluyor. Terörist sınırdan elini kolunu sallayarak geçsin, İstanbul'a gelsin, işe girsin, gezsin tozsun, bomba patlatsın, suçu seyyar satıcılarla sokak müzisyenlerine keselim. O zaman terör amacına ulaşmış olmuyor mu? Amaç sokakları kültürden tamamen arındırarak betona dönüştürmek mi?

İstiklal'i kapatma, sınırları kapat!



İstanbul Valiliği, terör saldırısı sonrası caddede sokak müziğini, kültürel aktiviteleri, seyyar satıcılığını vs. yasaklamış.



Ülkede ne zaman kötü bir şey olsa ilk akla gelen sanatı, kültürel aktiviteleri yasaklamak oluyor. ++ pic.twitter.com/UYboMiOFp2 — Veli Ağbaba (@veliagbaba) November 25, 2022

"DIŞARI ÇIKIP GEZMEYİ DE YASAKLAYIN"

Oldu olacak, dışarı çıkıp gezmeyi de yasaklayın. İstiklal'de gezmek yasaklansın, böylece kimse bombalı saldırı da yapamaz, yapsa da hayatını kaybeden kimse olmaz(!) Bu insanlar günlük kazanıyor. Sokak müzisyeni, seyyar satıcı şimdi nasıl evine ekmek götürsün? Salgını müziğe bağlayan akılla, terörü sokak aktivitelerine bağlayan akıl aynı akıldır. Bu kamusal alana ve yaşam tarzına yönelik bir müdahaledir. Kamusal yaşama veya yaşam tarzına değil, terörle mücadele tarzına müdahale edin. Yasak çözüm değil..”