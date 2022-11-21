DİSK, terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'ne karanfil bıraktı: 'Korku iklimine teslim olmayacağız'
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının yaşandığı yere karanfil bırakan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bu katliamlarla yaratılmaya çalışan korku iklimine teslim olmayacağız" dedi.
İstanbul'un kalbi Taksim İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım saat 16.20'de patlama meydana geldi. Türkiye'yi yasa boğan hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı.
Bombayı bırakan şüphelinin Suriye uyruklu Ahlam Albashır (23) olduğu açıklandı.
Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, Marmara Cezaevi'ne götürüldü.
"HALK DÜŞMANI KATLİAMI LANETLİYORUZ"
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ve beraberindeki heyet, İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının yaşandığı noktaya karanfil bıraktı.
Çerkezoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın yaşandığı noktanın bir insanlık suçuna tanık olduğunu belirterek, "Buradan bir kez daha bu insanlık dışı, halk düşmanı katliamı lanetliyoruz. Bu katliamda hayatını kaybeden insanlarımızı anıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.
"KORKU İKLİMİNE TESLİM OLMAYACAĞIZ"
Bu katliamlara asla alışmayacaklarını da vurgulayan Çerkezoğlu, şöyle konuştu:
"Bu katliamlarla yaratılmaya çalışan korku iklimine teslim olmayacağız. Bilinsin ki her zaman hakikatin ve adaletin takipçisi olacağız. Burada yitirdiğimiz arkadaşlarımıza, çocuklarımıza sözümüz olsun ki DİSK olarak her zaman ve her yerde katliamlara ve savaşlara karşı duracak ve her zaman, her dönemde insana, emeğe ve yaşama sahip çıkacağız. Yine sözümüz olsun ki bu ülkede, bu topraklarda adaletin, demokrasinin, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu, emeğin Türkiye'sini hep birlikte kuracağız. Tekrar başımız sağ olsun."
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