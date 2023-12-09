CHP'li Ağbaba'dan iktidara: Yiğitsen, İsrail ile olan ilişkini kessene

Yayınlanma: 09.12.2023 - 15:26

Güncelleme: 09.12.2023 - 15:26

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ziyarette bulunduğu CHP Niğde İl Başkanlığı’nda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değindi.

Ağbaba, yaşanan onbinlerce ölümün karşısında iktidarın ise "iki yüzlü bir siyaset" uyguladığını belirterek şunları söyledi:

“İsrail, Gazze’ye saldırıyor. Sivilleri öldürüyor. Bizim buradaki ikiyüzlü siyaset de tedbir alıyor. Ne yapıyor? Starbucks’ta oturma eylemi yapıyor, Nescafe’yi, kolayı; TBMM’de yasaklıyor. Vallahi helal olsun. İsrail’in de Netanyahu’nun da dizleri titriyor. Nasıl korkuyorlar. Allah bunlara akıl versin.

Dün akşam, Niğde’de Starbucks’ta eylem yapmışlar, eyleme müdahale eden polisi de tokatlamışlar. Bunlar ikiyüzlü. Bir taraftan, alttan gemileri yürütüyorlar. İsrail’e mal satmaya devam ediyorlar. Diğer taraftan Starbucks’taki polisi tokatlıyorlar. Bunlar bu kadar samimiyetsiz, bu kadar iğrenç bir siyasetin ürünü. Eylem yapacaksan, kolayı yasaklasan ne olur, Starbucks’ı yasaklasan ne olur. TBMM’de Nescafe servisi yapmıyorlar. Aldıkları tedbir bu.

Yiğitsen, İsrail ile olan ilişkini kessene. Yiğitsen, İsrail’e giden gemilerin önünü kessene. Malatya’da kurduğun İsrail’i korumaya yönelik füze kalkanını kapatsana. Madem yiğitsen, madem efeysen. Utanmadan polisi tokatlıyorsun. Böyle ikiyüzlü siyasetle karşı karşıyayız. Hepsini, bunların yüzüne vurmaya devam edeceğiz. Katliamı da tekrar, kınıyoruz.”

Dün Niğde’de bir şahıs, Starbucks’ta oturan müşterilere "İsrail'i protesto" iddiasıyla hakaret ve küfür etmişti. Şahıs ile müşteriler arasında tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine de zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı.