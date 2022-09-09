CHP'li Ahmet Akın: 'Biz çalışıyoruz, AKP zam yapıyor'
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun verdiği “tarımsal sulamaya ücretsiz elektrik” vaadine ilişkin çalışmalar sürüyor. Cumhuriyet'e konuşan CHP'li Ahmet Akın, "Çiftçilerimiz artık yeterli sulama yapamadığı için verim kaybı yaşıyor" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aralık 2021’de Şanlıurfa’da verdiği “tarımsal sulamaya ücretsiz elektrik” vaadine ilişkin çalışmalar sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yarın Şanlıurfa’ya vaat kapsamında ziyarette bulunacaklarını ve kurulması planlanan santral için saha çalışması yapacaklarını söyledi.
Ziyaret hakkında bilgi veren Akın, “Proje çalışmalarımıza başladık. Şanlıurfa’da ilk kez örneğini hayata geçireceğimiz proje kapsamında kurulacak GES’in alanını belirleyeceğiz. Biz çalışmalarımıza başlarken AKP tarımsal sulamaya tam üç defa zam yaptı.Son dokuz ayda tarımsal sulamaya yapılan toplam zam oranı yüzde 143’e çıkarken çiftçilerimiz artık yeterli sulama yapamadığı için verim kaybı yaşıyor” ifadelerini kullandı.
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