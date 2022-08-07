CHP'li Ahmet Akın enerji krizine karşı iktidarı uyardı: 'Geç kalınmamalı'

07 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, kış aylarında olası bir enerji krizine karşı iktidarı uyardı. İktidarın, “Kriz her yerde” söylemiyle sorumluluğu kendi üzerinden attığına işaret eden Akın, enerji krizine ilişkin de bir rapor hazırladı.

Akın, raporunda şu tespitlere yer verdi:

Kendi yanlışları: AKP iktidarı; “Rusya-Ukrayna savaşıyla küresel enerji krizinin Türkiye’yi de etkilediği söylemini” kendi yanlışlarını ve beceriksizliğini örtme amacıyla kullandığı bir perdeye dönüştürdü. Avrupa ülkeleri kamulaştırma, vergi yükünün düşürülmesi ve kamuda tasarruf tedbirlerini gündeme alırken Türkiye’de ise milyonlarca vatandaşın faturasını ödeyemediği için enerji kesintileri yaşamaktadır. Bu bağlamda kış aylarında olası bir arz güvenliği sıkıntısı yaşanabileceği endişeleri her gün dile getirilmektedir. Avrupa ülkeleri çeşitli önlemler alırken Türkiye’de ise bugüne kadar depoların dolu olduğu söylemi dışında kapsamlı bir adım atılmış değil.

‘FİNANSAL AÇMAZ’

Enflasyon üç kat: Avrupa’da enerji fiyatlarına ilişkin Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verileri akaryakıt, elektrik ve doğalgazda en çok artışın Türkiye’de olduğunu ortaya koyuyor. Eurostat’ın nisan ayında açıkladığı Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi’ne göre (HICP) Türkiye’deki enerji enflasyonundaki yıllık artış oranı AB’deki ortalama oranın üç katını aştı. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarındaki değişimi gösteren yıllık enerji enflasyonu, Şubat 2022’de Türkiye’de yüzde 97 olurken AB’de yüzde 29 oldu.

Avrupa’da enerji fiyatlarına ilişkin Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verileri akaryakıt, elektrik ve doğalgazda en çok artışın Türkiye’de olduğunu ortaya koyuyor. Eurostat’ın nisan ayında açıkladığı Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi’ne göre (HICP) Türkiye’deki enerji enflasyonundaki yıllık artış oranı AB’deki ortalama oranın üç katını aştı. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarındaki değişimi gösteren yıllık enerji enflasyonu, Şubat 2022’de Türkiye’de yüzde 97 olurken AB’de yüzde 29 oldu. Krizin nedeni bizde: Türkiye’de enerji krizinin temel nedeni; iktidarın yanlış ekonomi ve para politikaları nedeniyle Türk Lirası’ndaki olağanüstü değer kaybından kaynaklanmaktadır. AKP’nin yaklaşık 10 yıl önce ucuz ve kaliteli olacağı vaadiyle özelleştirdiği elektrik sektörü bugün son dönemde yaşanan döviz krizinin de etkisiyle büyük bir finansal açmaz yaşamaktadır. Sektörün kamuya yapması gereken ödemeleri gerçekleştiremediği; ulusal tarife ile maliyetler arasındaki fark nedeniyle de büyük bir borç yükü yaşadığı bilinmektedir.

‘GEÇ KALINMAMALI’

“Kış döneminde Rusya’nın Avrupa’ya gaz akışını kısması ya da kesmesi durumunda spot piyasadaki sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) almak için Avrupa ülkeleri sıraya girecektir. Bu kapsamda LNG alımı için kış öncesi bütün kontratlar yapılması çok önemlidir. LGN alımı için girişimler kış aylarına kesinlikle bırakılmamalıdır. Avrupa ülkelerinin talebinin artması nedeniyle yeterli finans olsa bile kış aylarında spot piyasadan LNG bulamama ihtimali vardır.”