CHP'li Ahmet Akın: Maaşın yüzde 39'u faturaya gidecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, kış aylarında asgari ücretlinin ısınma masraflarının katlanacağını belirterek “Aralık ve ocakta maaşın yüzde 39’u enerji faturalarına ödenecek. Bu enerji yoksulluğu demek. İktidar ise bunu görmezden geliyor” dedi.
Türkiye’de 2022 yılı içinde enerji faturalarına zam üstüne zam yapıldığını hatırlatan Ahmet Akın, “Türkiye’de Enerji Yoksulluğu” başlıklı bir rapor yayınlayarak şu saptamalara yer verdi:
- Erişim lüks oldu: Elektrik konut tarifesine yapılan toplam üç zamla düşük kademe yüzde 89.5, yüksek kademe ise yüzde 185 oranında zamlandı. Doğalgaz konut tarifesi ise yapılan toplam üç zamla birlikte yüzde 164.1 oranında arttı. Akaryakıt ürünlerine de yıl boyunca art arda zam yapıldı. İstanbul’da benzinin litre fiyatı 12 lira 91 kuruştan 22 lira 69 kuruşa yükseldi.
- Faturalar 2 bin lirayı geçti: Asgari tüketim olarak kabul edilen 240 kilovatsaatin faturaya yansıması 417 lira olurken ısınma amacıyla günlük 10 metreküp doğalgazın bir aylık tüketim faturası ise bin 716 liraya çıktı. Isınma ve asgari elektrik tüketiminin bedeli 2 bin 133 lira olarak hesaplanıyor.
(Ahmet Akın)
- Asgari ücretin üçte biri: Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa bölgesinde; enerji faturalarının gelirin yüzde 25’ini bulması durumunda enerji yoksulluğu tanımını yapmaktadır. Türkiye’de bu tutar asgari ücretin yüzde 39’una denk gelmektedir. Bu veri asgari ücretle çalışanların özellikle kış aylarında derin bir enerji yoksulluğu yaşadığını ortaya çıkarmaktadır.
- İktidar farkında değil: Asgari ücrete artışı vatandaşın cebine Şubat 2023’te girecek. İktidar sözcüleri milletten o kadar kopmuşlar ki, Türkiye’de ortalama ücretin asgari ücretin iki katı olabileceğini söylüyorlar. Türkiye’de ücretli çalışanların yüzde 47’si asgari ücretli.
Video Haberler
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
En Çok Okunan Haberler
-
- Albayrak'tan ölen torunu için açıklama
- Beyninin büyük bölümünü kaybetti
- Medical Park Hastanesi'ndeki skandalda yeni gelişme
- İstiklal'deki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- ‘Cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması
- AKP'den Saadet'e yurtdışında ziyaret
- İşte Dünya Kupası'nın ilk şampiyonu
- İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili akılalmaz 'şaka
- 'Yan yana bile gelmemeye özen gösteriyorlar'