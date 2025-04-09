CHP'li Akay, Meclis'te tutuklanan öğrencilerin metrelik listesini açtı: 'Bu durumda olmamızın sebebi antidemokratik uygulamalardır'

Yayınlanma: 09.04.2025 - 19:18

Güncelleme: 09.04.2025 - 19:20

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabük milletvekili Cevdet Akay, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ortaya çıkan ekonomik etkilere dikkat çekti.

Akay, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası verilerine göre yabancılar geçen hafta net 443,8 milyon dolarlık hisse senedi ve net 439,5 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi sattı. DİBS’te gerçekleştirilen satış, net tutarları gösteriyor. Böylece geçen haftanın toplam çıkışı 883,3 milyon dolar oldu. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 372 baz puanı gördü. Böylelikle Türkiye'nin risk primi Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. CDS risk priminin yükselmesi Türkiye’nin dış borçlanma maliyetlerini yükseltecektir. Gösterge faizin yükselmesi Hazine’nin iç borçlanma maliyetini yükseltecektir. TCMB’nin gecelik borçlanma faizini yükseltmesi sonucunda bankaların da mevduat faizlerini yükseltmesi bankaların maliyetini artıracak bu da ister istemez kredi faiz oranlarının dolayısıyla firmaların finansman maliyetlerinin artmasına yol açacaktır. Bütün bu saydıklarımızın da enflasyonu artırıcı etkiler yaratması kaçınılmazdır."

METRELİK LİSTEYİ AÇTI: ‘HUKUK OLMADAN EKONOMİ OLMAZ’

Anayasal hak ve özgürlüklerini kullandıkları için 299 öğrencinin tutuklu olarak yargılandığını anımsatan Akay, tutuklu öğrencilerin metrelik listesini açtı.

Akay, "Ekonomik göstergelerin her geçen gün aşağı doğru inmesinin temelinde, yaratılan bu çarpık sistem yatmaktadır. 2008 yılından bu yana hukukun üstünlüğü endekslerinde ülkemizi şarampolden aşağı yuvarlayan, demokrasiyi tarumar eden iktidarınız ekonomiyi nasıl düzeltecek? Hukuk olmadan ekonomi olmaz, demokrasi olmadan ekonomi düzelmez, yabancı yatırımcı hiç gelmez. Bugün bu durumda olmamızın sebebi, bize yaşattığınız hukuk dışı antidemokratik uygulamalardır. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: demokratik haklarını kullandıkları için tutuklanan öğrencileri derhal serbest bırakın. Bu utanç tablosunu Adalet Bakanlığı'na da asacağım. Belki yüzleri kızarır ve hukuk kurallarını işletirler" dedi.

CHP'li Akay, Meclis'te tutuklanan öğrencilerin metrelik listesini açtı: 'Bu durumda olmamızın sebebi antidemokratik uygulamalardır'https://t.co/z8plta660l pic.twitter.com/i9a5JrZLid — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 9, 2025

LİSTEYİ ADALET BAKANLIĞI’NIN ÖNÜNE ASTI

Akay, Meclis'teki konuşmasının ardından, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın dün protestolara katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan gençlerin eğitim haklarını savunmak için bireysel eylem yaptığı Adalet Bakanlığı'nın önüne gitti. Akay, Meclis'te açtığı listeyi bakanlığın önüne astı.