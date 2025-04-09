Özgür Özel, tutuklu gençlerin aileleriyle bir araya geldi
CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda gözaltına alınıp tutuklanan gençlerin aileleriyle görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, protesto ve eylemlerde gözaltına alınan öğrencilerin aileleriyle buluştu.
İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda yakın çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden eylemlerde yüzlerce genç gözaltına alınmıştı.
SİYASİ YASAK DA TALEP EDİLDİ
Toplam 301 genç cezaevinde tutuklu bulunuyor.
Savcılık, 23 Mart'ta Saraçhane’de yapılan eylemde gözaltına alınan 102's'i tutuklu 139 kişi hakkında hazırladığı iddianamede gençler için siyasi yasak talep etmişti.
Özel, tutuklu öğrencilerin aileleriyle bugün İstanbul'da bir araya geldi.
Özel bugün daha önce de ocak ayında uğradığı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini ziyaret etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte diplomaya iptal kararı veren ekip!
- Tanal'a jet polis müdahalesi: Görüntüler ortaya çıktı
- Avukatından skandal savunma!
- ‘Kaybetmekten çok korkuyor’
- CHP kurultayının iptali için dilekçe verdi!
- Bakın İstanbul'da kim 'Escobar' düzeni kurmuş!
- Deniz Gezmiş'i hatırlattı, İsmet İnönü'yü hedef aldı!
- Premier Lig'den transfer itirafı!
- Mahir Polat'ın avukatından açıklama geldi!
- Berkin Elvan'ın anne ve babasına hapis cezası