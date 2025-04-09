Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'tutuklu gençler' yanıtı: 'Baltalarla gösterilere katılanlar gözaltına alınıyor'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İBB'ye operasyon üzerine yapılan eylemlerde tutuklanan gençlerin tutuklanmasını savundu. Bakan Tekin, eylemlere öğrencilerin "baltalarla" katıldığını öne sürdü.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'tutuklu gençler' yanıtı: 'Baltalarla gösterilere katılanlar gözaltına alınıyor'
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DHA
Yayınlanma: 09.04.2025 - 14:27

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AKP Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Tunç, İBB'ye yönelik operasyon üzerine yapılan eylemler sonrası yüzlerce öğrencinin tutuklanmasını "Türkiye’de toplumumuzu güvenli bir ortamda yaşatmak için çaba sarf eden güvenlik güçlerimize karşı baltalarla ya da benzeri hukuki ve demokratik hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz protesto hakkı açısından izah edemeyeceğimiz şeylerle gösterilere katılan kişiler, diğer katılan kişilerin demokratik haklarını terörize eden kişiler gözaltına alınıyor. Meseleye böyle bakmak lazım. Ben böyle bakıyorum" diyerek savundu.

"OLAĞAN DIŞI DAVRANANLAR..."

Bakan Tekin sözlerine şöyle devam etti: 

"'Protestoya katılan herkes gözaltına alınıyor' şeklinde sunmak yanlıştır. Öyle bir şey yok. Protestolara katılıp demokratik hakkını kullanırken antidemokratik, gayrihukuki şekilde davranan, olağan dışı davrananlar gözaltına alınacaklar. Hukuk sistemi de bunlarla ilgili olarak eğer bir suçları yoksa herhangi bir ceza verilmeyecek. Demokratik bir hakkını kullanırken başka birisinin temel hak ve hürriyetini, yaşam hakkını elinden alacak şekilde davranan kişiler varsa da onlar da hukuk devleti sınırları içerisinde mutlaka hukuki müeyyidelerle karşı karşıya kalması gerekir."

 


Etiketler: #Yusuf Tekin #milli eğitim bakanı

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