CHP’li Akdoğan’dan dikkat çeken açıklama: '2 milyon TL’lik ‘sütlü tatlı’ almışlar!'

Yayınlanma: 24.04.2024 - 18:52

Güncelleme: 24.04.2024 - 23:18

TBMM Genel Kurulu’nda Saadet Partisi’nin önerisi üzerine söz alan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP’nin yerel seçimlerde birinci parti olduğunu vurgulayarak, birçok belediye yönetimini devralınca kamuda istafın ne boyutta olduğunu gördüklerini belirtti. İstanbul Üsküdar Belediyesi’nin 11 Mart’ta sütlü tatlı ihalesi yaptığını, 2 milyon TL’ye sütlü tatlı aldıklarını açıkladı. 19 Mart’ta bir ihale daha yapıldığını ve bu ihalede de 2 milyon liraya su böreği alındığını belirten Akdoğan, şöyle konuştu:

“31 Mart’ta yerel seçimler bitmiş, biri geçmiş, ikisi geçmiş 5 milyon TL’lik porselen kupa ihalesi yapmışsınız. Yetmezmiş gibi, Tuzla Belediyeniz yine 2 Nisan’da, seçimden iki gün sonra, 62 milyon liralık bir ihale yapmış. İzmit Belediyenizin TÜGVA’ya ve Ensar Vakfı’na akıttığı paraları belediye meclisindeki çoğunluğu almamızdan sonra çok şükür kestik. Denizli Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu 45 tane arabayı Denizli’nin meydanına dizdi, dedik ki: ‘Bu 45 tane arabaya boşu boşuna kira ödeniyor.’ Ya, ne oldu da bize bol geldi, size dar geldi, ben anlamıyorum. Onu anlamışız, tam onu anlamıştık, Yunusemre Belediyemiz büyükşehir belediyesi olmamasına rağmen, bu sefer 45 değil, 48 arabayı Yunusemre’nin meydanına dizdi ‘Vallahi bunlar bize fazla’ dedi. İmamoğlu geldiğinde de Gençlik Kolları Başkanınızın altından Volkswagen Passat bir arabayı almıştı çünkü Gençlik Kolları Başkanınız ar etmemiş, Belediyenin arabasına binmişti.”

Yeni Şafak, Türkiye ve Sabah gazetelerine yılda 426 milyon lira aldığı Kastamonu Belediyesi’nde ilişiğin kesildiğini de söyleyen Akdoğan, “Cizre Belediyesi’nin devrinde bir saat geciktirdiniz, bir saat içinde Cizre Belediyesi’nin kasasından 30 milyon parayı çıkarttınız. Biz Manisa Belediyesi’nde engel olmasaydık eğer, 500 milyon parayı Manisa Belediyesi’nin bütçesinden, 150 milyon parayı da Manisa Belediyesi’ne bağlı su kuruluşu MASKİ’nin bütçesinden ödemeye kalkacaktınız. Bakın, bunlar sizin vatandaşla aranızdaki bağı koparan şeylerdi. 7 tane tasarruf genelgesi yayımladınız, hiçbir şeye yaramadı” diye konuştu.

‘SARAY’A 2 MİLYAR’

AKP sıralarına dönerek, bu yılın ilk 3 ayında “Saray’a 2 milyar 220 milyon TL para harcandığını” da söyleyen Akdoğan, “Bunlar o kadar büyük paralar ki ve hiç dersler çıkarmadınız, dersler almadınız” ifadelerini kullandı. Akdoğan’ın açıklamaları sonrasında söz alan Akdoğan’ın MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili gerçeği yansıtmadığını savundu. Akçay, şu savunmayı yaptı:

“Manisa’da olan şu: Maalesef bunu söylemek istemezdim, daha seçim gecesi, seçim sonuçlanmadan, YSK tarafından kesinleşmeden, yeni seçilen başkan mazbatasını alıp göreve başlamadan Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi personelleri aranıp hakaret edildi, tehdit edildi, küfredildi ve harcamaların imza atılmaması konusunda tahkir edildi ve memurlar baskı altına alındılar. Yapılması gereken harcamalar yapılır eğer burada bir yanlışlık görürseniz de hukuk yolu da açıktır. Daha mazbatasını almadan, kesinleşmeden, görevine de başlamadan birtakım yalanlarla, iftiralarla çarpıtmalarla göreve başlamak daha ilk düğmeyi yanlış iliklemek anlamına gelir. Söylenilen söz Manisa Büyük Şehir Belediyesi için katiyetle doğru değildir, yanlıştır.”

‘ÖDEMEYİ YAPAR’ SAVUNMASI

CHP’li Akdoğan, MHP’li Akçay’a tepki gösterdi. “Küfür, şiddet ve tehdidin olmadığını” söyleyen Akdoğan, “31’inde seçimi kaybetmiş, 1’inde apar topar, bey, 650 milyon lira ödeme yaptı. Kaçmış mı? Çarşamba günü biz geliyoruz göreve, ödenmesi gereken bir şeyse öderiz, ödenmemesi gereken bir şey ise ödemeyiz. 600 bin lira değil, 6 milyon değil, 650 milyon lira. Yani 1 katrilyona yakın para. Seçimi kazanan belli, kaybeden belli. Neyi beklemiyorlar? Bekleyecekler, gelen ödeyecek. Yangından mal kaçırır gibi halkın parasını sağa sola savurmak yok” tepkisini gösterdi.