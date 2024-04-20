AKP’li Arınç, MHP’li adayın desteklenmesini eleştirdi, Erdoğan tepki gösterdi: Manisa’da ne yapacaktık?

Yayınlanma: 20.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2024 - 11:56

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan son MKYK toplantısında, Erdoğan’ın üzerinde durduğu en önemli konunun “yüksek enflasyon olduğu” belirtildi. Özellikle marketlerde “fahiş fiyat uygulandığını” dile getiren Erdoğan’ın, “fahiş fiyat uygulamalarına yakın vadede ciddi yaptırımların geleceği ve bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını” söylediği kaydedildi. Seçim yenilgisinin en önemli nedenlerinden birinin de “yüksek enflasyon olduğunun” değerlendirildiği ifade edilen toplantıda bir kez daha Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uyguladığı ekonomi politikalarına destek verdiği ve iktidarın hedefinin “iki yıl içinde enflasyonu düşürmek olduğunu” anlattığı kaydedildi.

‘MUHALEFET KAZANMADI’ SAVUNMASI

Toplantıda, MKYK üyeleri de seçim yenilgisine ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulundu. Bir MKYK üyesinin seçim yenilgisini, “Muhalefet kazanmadı” sözleriyle değerlendirmesi dikkat çekti. MKYK üyesinin bu durumu “AKP’li seçmenin sandığa gitmemesi nedeniyle büyükşehir ve illerde seçimleri kaybettikleriyle” açıkladığı ve “Bu kadar seçmenin sandığa gitmeyeceğini öngöremedik” dediği ileri sürüldü.

‘MUHALEFET’ VURGUSU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Erdoğan’ın bir araya geleceği ve bu ziyaretin “bir nezaket ziyareti” olacağı belirtiliyor. Toplantıda, MKYK üyeleri söz konusu görüşmeye ilişkin de görüşlerini dile getirdikleri belirtildi. Bir MKYK üyesinin Erdoğan’a, “muhalefet ile ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğine” yönelik görüş bildirdiği, Erdoğan’ın da bu öneriye “sıcak baktığı” ifade ediliyor.

‘NEFSE YENİK DÜŞÜLDÜ’

MKYK üyelerinin toplantıda Erdoğan’a ayrıca seçim yenilgisiyle ilgili “nefis eleştirisi” yaptıkları da dile getirildi. Özellikle Yozgat, Şanlıurfa başta olmak üzere bazı il ve ilçelerde seçimin yenilgiyle sonuçlanmasının “AKP’de istediği olmayınca partiden ayrılan ‘küskünlerin’, nefislerine yenik düştüğü ve o il, ilçe ve beldelerde seçimleri kazanma olasılığı yüksek adaylar lehine çalıştıkları” değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda AKP Genel Merkezi’nin aday belirleme stratejisine yönelik eleştirilerin de dile getirildiği ve “Genel merkez aday belirlemede iyi istişare yürütemedi” denildiği de öne sürüldü.

‘MANİSA’ SAVUNMASI!

Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde yürüttüğü işbirliği kapsamında AKP Manisa’da MHP’nin adayı Cengiz Ergün’ü desteklemişti. Toplantıda, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın oğlu, AKP MKYK üyesi ve milletvekili Mücahit Arınç’ın Manisa’daki seçim yenilgisini “yanlış strateji” olarak anlattığı ve “Manisa’da yanlış yapıldı, AKP’nin adayı desteklenmeliydi” değerlendirmesinde bulunduğu iddia edildi. Bunun üzerine de Erdoğan’ın Arınç’a, MHP ile yürütülen işbirliğini anımsatarak,“Manisa’da ne yapacaktık? MHP’nin yönetimindeki bir belediye. İttifakta her parti yönettiği belediye başkanlığında aday gösterdi. MHP de bunu istiyordu” tepkisini gösterdiği belirtildi.

‘TEPE TEPE KULLANSINLAR’

Toplantıda, “küskün AKP”liler anlatılırken, İYİ Parti’den Nevşehir Belediye başkan adayı olan ve seçimi kazanan Rasim Arı’nın da örnek gösterildiği Erdoğan’ın da Arı’nın örnek gösterilmesine “kızdığı” ifade edildi. Erdoğan’ın, “Ahlaksızın tekiydi. Bizden belediye başkanı adayı yapılırken, geçmişini araştırmadık. Ancak daha sonra yaptıklarıyla kendini ele verdi, yakalandı. Biz de partiden ihraç ettik. İYİ Parti alsın, tepe tepe kullansın” dediği iddia edildi. Toplantıda ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu kent lokantalarına ilişkin “İmamoğlu kent lokantalarını anlattı, buradan oy aldı biz ise hizmetlerimizi anlatmada yetersiz kaldık” eleştirisine “Kent lokantasının neyi var? Kent lokantasıyla bu seçimi aldıysa yazıklar olsun” yanıtını verdiği de belirtildi. Bunun üzerine de AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın, MKYK üyesinin ifadelerini de eleştirerek, “Kent lokantası fikri saçma” çıkışını yaptığı ileri sürüldü.