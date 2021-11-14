CHP'li Akın: "Çanakkale Köprüsü şimdiden savurganlığın sembolü olmuştur"

14 Kasım 2021 Pazar, 12:16

Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada, son tabliyesi dün yerleştirilen Çanakkale Köprüsü için verilen geçiş garantisini değerlendirdi.

Akın, Çanakkale Köprüsü için araç başına 15 euro artı KDV olmak üzere günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilmesinin, yıllık toplam 290 milyon 722 bin 500 euroya denk geldiğine belirtti. Akın, açıklamasında şunları kaydetti:

"MANTIKSIZ BİR ŞEKİLDE DÖVİZ KURU ÜZERİNDEN ARAÇ GEÇİŞ VE GELİR GARANTİSİNE KARŞIYIZ"

"İktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle Türk lirası sürekli değer yitirirken bir taraftan döviz üzerinden verilen mantıksız geçiş garantilerinin yükü her gün daha da ağırlaşmaktadır. Türkiye, boş kalan köprü ve otoyollara verilen yüksek garanti tutarları nedeniyle yıllarca ağır bir yük altında olacaktır. Sayıştay’ın resmi raporuna göre; Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yalnızca otoyol ve köprülere verdiği geçiş garantileri, 20 milyar 540 milyon 187 bin 18 dolar ile 2 milyar 952 milyon 706 bin 505 euro tutarındadır. CHP olarak biz, otoyol ve köprülere değil, mantıksız bir şekilde döviz kuru üzerinden araç geçiş ve gelir garantilerinin verilmesine karşıyız.

"ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ŞİMDİDEN SAVURGANLIĞIN SEMBOLÜ OLDU"

Her fırsatta yerlilik ve millilik vurgusu yapan iktidar, Türk lirası yerine garanti tutarlarında döviz kurunu tercih ediyor. İktidar, neden milli paramızı tercih etmediğini açıklamalı. İktidarın yanlış ekonomi politikası nedeniyle döviz kurundan verilen garanti tutarının yükü her gün daha da artmaktadır. Bu kadar yüksek tutarda ve döviz üzerinden geçiş garantisi verilmesi Türkiye’yi değil, yalnızca yandaşları sıçratacaktır. Döviz üzerinden verilen garantilerle Çanakkale Köprüsü şimdiden savurganlığın sembolü olmuştur.

"TASARRUF YERİNE SAVURGANLIĞA NEDEN OLACAKTIR"

Çanakkale Köprüsü’ne araç başına 15 euro artı KDV olmak üzere günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilmesi, yıllık 246 milyon 375 bin euro artı KDV olmak üzere toplam 290 milyon 722 bin 500 euro tutarına denk gelmektedir. Güncel kurla köprüye verilen bir yıllık geçiş garantisi, 3 milyar 332 milyon liraya denk gelmektedir. İktidar, Çanakkale Köprüsü’nde yıllık zaman tasarruf tutarını 624 milyon lira, akaryakıt tasarruf tutarını ise 113 milyon lira olmak üzere yıllık 737 milyon lira tasarruf yapılacağını açıklamaktadır. Söz konusu bir yıllık tasarruf, güncel kura göre köprüye verilen 3 aylık geçiş garantisine denk gelmektedir. Kalan 9 ay boyunca günlük araç geçiş garantisinin yüzde 50 oranında sağlandığı varsayılsa bile, kamuya oluşturacağı yük 1 milyar 50 milyon lira tutarında olacaktır. Başka bir deyişle verilen yüksek garanti tutarı, tasarruf yerine savurganlığa neden olacaktır."