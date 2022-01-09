CHP'li Akın'dan kademeli tarife açıklaması: 'İktidar şimdi de vatandaşı kombiyi kapatmaya mı zorlayacak?'

09 Ocak 2022 Pazar, 11:56

Ahmet Akın, doğalgazda konut abonelerine yönelik uygulanması planlanan kademeli tarifeyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Yasa teklifinin etki analizine göre; konut abonelerinin yüzde 15 düzeyinde daha az doğalgaz tüketmelerinin amaçlanması, temel bir ihtiyaç olan ısınmadan tasarruf anlamına gelecektir" diyen Akın, açıklamasında şunları kaydetti:

"AK PARTİ İKTİDARI DOĞALGAZDA DA BENZER BİR ZAM HAZIRLIĞI YAPMAKTADIR"

"Kademeli tarifeyi elektrikte kademeli zamma dönüştüren AK Parti iktidarı, doğalgazda da benzer bir zam hazırlığı yapmaktadır. Yasa teklifine göre; BOTAŞ’a, bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulama yetkisi verilmektedir. Elektrikteki kademeli zam uygulamasının bir benzerinin doğalgaz tarifesinde de yapılmak istendiği, yasa teklifinin etki analizden anlaşılmaktadır.

"TEMEL BİR İHTİYAÇ OLAN ISINMADAN TASARRUF ANLAMINA GELECEKTİR"

Doğalgazda kademeli tarife için BOTAŞ’a yetki veren yasa teklifi için gerçekleştirilen etki analizine göre; doğal gazdaki kademeli tarife uygulamasıyla konut abonelerinin doğalgaz tüketiminde tasarrufa yönelecekleri ve konutlarda doğal gaz tüketiminde bir düşüş yaşanacağının öngörüldüğü belirtilmektedir. Etki analizinde, meteorolojik koşullara bağlı olmakla beraber doğal gaz sarfiyatında yüzde 15 düzeyinde tasarruf neticesinde 2,5 milyar metreküp düşüşün beklendiği belirtilmektedir. Yasa teklifinin etki analizine göre; konut abonelerinin yüzde 15 düzeyinde daha az doğal gaz tüketmelerinin amaçlanması, temel bir ihtiyaç olan ısınmadan tasarruf anlamına gelecektir. Vatandaşlarımız zaten ısınma ihtiyaçlarını yüksek faturalar nedeniyle tam karşılayamazken yüzde 15 tasarruf hedefi, ısınmanın artık temel bir ihtiyaç olmaktan çıkıp lüks bir hizmete dönmesi anlamına gelecektir.

"VATANDAŞLARIMIZ ARTIK KOMBİYİ KAPATMAK ZORUNDA KALACAKTIR"

Doğalgaz konut tarifesine henüz bu ayın başında gelen yüzde 25 oranındaki zammın ardından vatandaşların tüketimlerini daha da azaltılmasının hedeflenmesi, tam bir akıl tutulmasıdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yüksek faturalar karşısında vatandaşa kombiyi kısmaları yönünde verdiği önerinin yanı sıra doğalgaza yeni bir zammın yapılması nedeniyle vatandaşlarımız artık kombiyi kapatmak zorunda kalacaktır. Isınma temel bir ihtiyaçtır. Isınma amaçlı kullanılan doğalgaz, her ilde farklı iklim koşulları nedeniyle değişiklik gösterebilir. Ancak insanın sağlığı ve rahatlığı için ideal kış aylarında ideal ev sıcaklığının 23 ya da 24 derece olması gerekmektedir. İktidarın bu insani koşulları ve bilimsel verileri dikkate alarak kademeli tarifeyi zam kurnazlığına dönüştürmemesi gerekmektedir."