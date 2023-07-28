CHP'li Ali Mahir Başarır, Akbelen'de kendisini protesto eden yurttaşa parmak salladı

Yayınlanma: 28.07.2023 - 18:37

Güncelleme: 28.07.2023 - 18:44

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'nda ağaç kıyımına yönelik başlayan direniş 5'inci gününde sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, beraberindeki heyet ile bugün Akbelen'e geldi.

Bazı yurttaşlar, seçimler nedeniyle CHP'li milletvekillerine eleştiri yöneltti.

ÖNCE MAHMUT TANAL, ŞİMDİ ALİ MAHİR BAŞARIR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, tepkisini gösterek bir yurttaşa parmak sallayarak "Bana bağırma" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da bugün kendisini eleştiren yurttaşa yönelik "Sizin gibi insanlar yüzünüzden iktidarı kaybettik. AKP'nin ekmeğine yağ sürüyorsun, AKP'nin provokatörüsün" ifadelerini kullanmıştı.