CHP'li Tanal'dan o sözlere ilişkin açıklama: 'Güvenlik güçleri de mağdur...'

Yayınlanma: 28.07.2023 - 15:15

Güncelleme: 28.07.2023 - 15:17

Akbelen direnişine destek için bölgeye giden ve kendisini protesto eden yurttaş sarf ettiği sözler nedeniyle büyük tepki çeken CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, açıklama yaptı.

"GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DE MEMNUN OLMADIĞINI..."

Tanal, günlerdir jandarmanın orantısız müdahalesine maruz kalan yurttaşlar ile arasında yaşanan gerginiliğin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Muğla İkizköy halkının direnişine destek için gittiğimiz Akbelen Ormanı’nda tatsız bir hadise yaşadık.

Şöyle ki: Yetkililerle, jandarmayla görüşerek, demokratik eylem hakkını kullandığı için gözaltına alınan doğa aktivistlerinin serbest bırakılmasını sağladık.

Akabinde alanda vatandaşlarla sohbet ederken 'Hak mücadelesi veriyorsunuz. Sizi askerlerle, polisle karşı karşıya getiren AKP iktidarıdır' şeklinde değerlendirmede bulundum.

İktidarın, özel şirketin rantının korunması için günlerdir beklettiği güvenlik güçlerinin de gidişattan memnun olmadığını, onların da mağdur edildiğini anlattım.

"BANA SATAŞMADA BULUNDULAR"

Bunun üzerine Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP Heyetinin Akbelen’de bulunmasından rahatsızlık duyan birtakım siyasi oluşumların mensupları, 'asker ve polis savunuculuğu yaptığım' yönünde bana sataşmada bulundu.

Sosyal medyada 'CHP Milletvekili Mahmut Tanal’dan, Akbelen’de kendisini eleştiren vatandaşa: ‘Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik. AKP’nin provokatörüsün.’ başlığıyla paylaşılan videonun perde arkası bundan ibarettir."

NE OLMUŞTU?

CHP Milletvekili Tanal, kendisini eleştiren yurttaşa "Sizin gibi insanlar yüzünüzden iktidarı kaybettik. AKP'nin ekmeğine yağ sürüyorsun, AKP'nin provokatörüsün" sözlerini sarf etmişti.