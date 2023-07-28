CHP'li Tanal'dan kendisini protesto eden yurttaşa... 'AKP'nin provokatörüsün'
Akbelen direnişe destek için bölgeye giden CHP Milletvekili Mahmut Tanal, kendisini protesto eden yurttaşa "Sizin gibi insanlar yüzünüzden iktidarı kaybettik. AKP'nin ekmeğine yağ sürüyorsun, AKP'nin provokatörüsün" sözlerini sarf etti. Tanal'ın bu sözleri, direnişe katılan yurttaşların büyük tepkisini çekti.
Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'nda ağaç kıyımına yönelik başlayan direniş 5'inci gününde sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, beraberindeki heyet ile bugün Akbelen'e geldi.
Bazı yurttaşlar, seçimler nedeniyle CHP'li milletvekillerine eleştiri yöneltti.
"SİZİN YÜZÜNÜZDEN İKTİDARI KAYBETTİK"
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da, kendisini eleştiren yurttaşa "Sizin gibi insanlar yüzünüzden iktidarı kaybettik. AKP'nin ekmeğine yağ sürüyorsun, AKP'nin provokatörüsün" sözlerini sarf etti.
Tanal'ın sözleri direnişe katılan yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.
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