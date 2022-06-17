CHP'li Ali Mahir Başarır, çocuğuna karne hediyesi alamayan babayı paylaştı: 'Bu kadar aşağılandığımı hiçbir zaman görmedim, duymadım'

17 Haziran 2022 Cuma, 16:26

Ekonomik kriz yurttaşı çıkmaza süreklemeye devam ederken okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim okullarındaki öğrenciler karne alarak yaz tatiline girdi.

YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından çocuğuna karne hediyesi alamayan babanın yürek burkan sözlerini paylaştı.

Yurttaş, "Sorun bana, cebinde kaç para var? Cebimde 5 kuruş yok, karne heyecanı yaşıyor, oğluma ne alacağım? 45 yaşındayım ben ama birkaç parti toplanıp da Kıbrıs'a piknik yapmaya gittiler. Benim evim kira, bu çocuğu nasıl sevindireceğim. Biz babadan gördük Atatürkçülüğü, ben sürtük kelimesini kabul etmiyorum. Bu kadar aşağılandığımı hiçbir zaman görmedim, duymadım. Minibüste gördüm sizleri, hemen indim, sizlerle görüşmek konuşmak için" dedi.

Öte yandan Başarır ise bu videoyu "Bu ülkede, çocuğuna karne hediyesi alamayan, evladının yanında boğazı düğümlenerek konuşmak zorunda kalan babalar var! Bir parça yüzünüz kızarsın, utanın diyeceğim ama biliyorum çok zor..." sözleriyle paylaştı.