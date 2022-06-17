CHP'li Ali Mahir Başarır, çocuğuna karne hediyesi alamayan babayı paylaştı: 'Bu kadar aşağılandığımı hiçbir zaman görmedim, duymadım'
CHP'li Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Çocuğuna karne hediyesi alamadığını anlatan baba, "Cebimde 5 kuruş yok, karne heyecanı yaşıyor, oğluma ne alacağım? Ama birkaç parti toplanıp da Kıbrıs'a piknik yapmaya gittiler" dedi.
Ekonomik kriz yurttaşı çıkmaza süreklemeye devam ederken okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim okullarındaki öğrenciler karne alarak yaz tatiline girdi.
YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından çocuğuna karne hediyesi alamayan babanın yürek burkan sözlerini paylaştı.
Yurttaş, "Sorun bana, cebinde kaç para var? Cebimde 5 kuruş yok, karne heyecanı yaşıyor, oğluma ne alacağım? 45 yaşındayım ben ama birkaç parti toplanıp da Kıbrıs'a piknik yapmaya gittiler. Benim evim kira, bu çocuğu nasıl sevindireceğim. Biz babadan gördük Atatürkçülüğü, ben sürtük kelimesini kabul etmiyorum. Bu kadar aşağılandığımı hiçbir zaman görmedim, duymadım. Minibüste gördüm sizleri, hemen indim, sizlerle görüşmek konuşmak için" dedi.
Öte yandan Başarır ise bu videoyu "Bu ülkede, çocuğuna karne hediyesi alamayan, evladının yanında boğazı düğümlenerek konuşmak zorunda kalan babalar var! Bir parça yüzünüz kızarsın, utanın diyeceğim ama biliyorum çok zor..." sözleriyle paylaştı.
Bu ülkede, çocuğuna karne hediyesi alamayan, evladının yanında boğazı düğümlenerek konuşmak zorunda kalan babalar var!— Ali Mahir Başarır (@alimahir) June 17, 2022
BİR PARÇA YÜZÜNÜZ KIZARSIN, UTANIN DİYECEĞİM AMA BİLİYORUM ÇOK ZOR… pic.twitter.com/GS0qn3vNBz
Video Haberler
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Daha uçamıyorsun' diyerek uçakla kavga etti
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
- İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Alman şirketten Saray'a ihtar
- Müge Anlı için harekete geçildi
- 'Merkez'in dolar tahmini zirvede
- Terör örgütü lideri Öcalan için çarpıcı iddia
- Erdoğan’ın katılacağı tören için seferberlik
- 'Sakın yatırım yapmayın' diyerek uyardı
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Son anketteki 'CHP' ve 'İYİ Parti' ayrıntısı
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- Bakanlık önünde ikinci protesto