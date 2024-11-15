CHP’li Ali Mahir Başarır: Erdoğan, dakikada 2 asgari ücret harcıyor

Yayınlanma: 15.11.2024 - 14:55

Güncelleme: 15.11.2024 - 14:55

Cumhurbaşkanlığının devasa harcamaları bu kez yaşamını 17 bin 2 liralık asgari ücretle sürdürmeye çalışan milyonlarca yurttaşın durumu üzerinden gündem oldu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın harcamalarını eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı harcamalarının geçen seneye göre yüzde 85 arttığına dikkat çeken Başarır, maaş zamlarının da bu orana göre olması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

''Cumhurbaşkanlığı bu yılın 10 ayında 10 milyar 262 milyon lira harcamış yani geçen seneye göre harcamaları yüzde 85 artmış. Oysa enflasyon yüzde 40. Tayyip Bey, emekliye, memura, işçiye gelince enflasyon yüzde 40. Sana gelince yüzde 85. Şimdi sen harcamalarını bu kadar artırdıysan geçen seneye göre bu sene memura, işçiye, emekliye ocak ayında yüzde 85 zam yapmak zorundasın. Yapmazsan çıkmıyorsun ama ne aynaya bakabilirsin ne sokağa çıkabilirsin. Artık bir parça utanın. Peki bu beyefendi, aylık ne kadar harcamış, 1 milyar 388 milyon lira. Günlük 46 milyon 266 bin lira. Dakikada 2 asgari ücret tüketmiş. Kimin parasını, ne hakla bu kadar hunharca harcıyorsun sayın Cumhurbaşkanı?"

"ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEN 9 MİLYAR 119 MİLYON HARCAMIŞ"

Cumhurbaşkanlığının şu ana kadar örtülü ödenekten 9 milyar 119 milyon para harcadığını söyleyen Başarır "Nereye harcadın? Her seçim döneminde sarayın örtülü ödenek giderleri artıyor. Nerede kullandın bu parayı? Milli güvenlikse, bu ülkenin bekasıysa, bu ülkenin geleceğiyse sorun yok. Ama bu kadar parayı örtülü ödenekten harcamışsın. Sarayın giderleri, örtülü ödenek toplamda 20 milyar lira. Daha bir buçuk ay daha var. Bu rakamlar nereye gidecek? Evet, denetlenemeyen ama sürekli artan sarayın giderleri var. Tek adam bu kadar parayı harcıyor, milyonlarca emekli, işçi, memur, öğrenci, çiftçi ezilmeye enflasyon karşısında sürünmeye devam ediyor"' ifadelerini kullandı.