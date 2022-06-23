CHP'li Ali Mahir Başarır paylaştı: "'Katil' dedikleri Prens Selman için Saray'da mükellef sofralı özel eğlence düzenlenmiş"

23 Haziran 2022 Perşembe, 15:06

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de ülkesinin İstanbul'daki konsolosluğunda öldürülmesi sonrasında kopma noktasına gelen Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde son dönemlerde yeni bir evreye girildi. Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman dün resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan ve bin Selman'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalınarak gösterişli bir karşılama yapılmıştı.

Ardından devlet başkanlarına uygulanan protokolle karşılanan Prens Selman ve beraberindekiler için Saray'da bir de resmi ziyafet verildi. Saray'da basına kapalı gerçekleşen yemekte, Arapça müzik yapan kalabalık bir orkestra da yer aldı. Ziyafetin görüntüleri ise bir Suudi tarafından Twitter'da paylaşıldı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suudi Prens'e verilen ziyafeti şu sözlerle eleştirdi:

''Suudi Prens Selman için sarayda kurulan mükellef sofraların eşliğinde, müzikli özel eğlence düzenlenmiş. Dün “katil” dedikleri Prens Selman'a bugün tüm umutlarını bağlamışlar! Böyle bir rezalet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde hiç görülmedi!"