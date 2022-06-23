CHP'li Ali Mahir Başarır paylaştı: "'Katil' dedikleri Prens Selman için Saray'da mükellef sofralı özel eğlence düzenlenmiş"
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, dün Ankara'da büyük bir resmi törenle karşılanan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a Saray'da verilen yemeği yaptığı paylaşımla eleştirdi. CHP'li Başarır, ''Katil dedikleri Prens Selman için Saray'da mükellef sofralı özel eğlence düzenlenmiş'' yorumunu yaptı.
Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de ülkesinin İstanbul'daki konsolosluğunda öldürülmesi sonrasında kopma noktasına gelen Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde son dönemlerde yeni bir evreye girildi. Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman dün resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan ve bin Selman'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalınarak gösterişli bir karşılama yapılmıştı.
Ardından devlet başkanlarına uygulanan protokolle karşılanan Prens Selman ve beraberindekiler için Saray'da bir de resmi ziyafet verildi. Saray'da basına kapalı gerçekleşen yemekte, Arapça müzik yapan kalabalık bir orkestra da yer aldı. Ziyafetin görüntüleri ise bir Suudi tarafından Twitter'da paylaşıldı.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suudi Prens'e verilen ziyafeti şu sözlerle eleştirdi:
''Suudi Prens Selman için sarayda kurulan mükellef sofraların eşliğinde, müzikli özel eğlence düzenlenmiş. Dün “katil” dedikleri Prens Selman'a bugün tüm umutlarını bağlamışlar! Böyle bir rezalet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde hiç görülmedi!"
İlgili Haberler
- Erdoğan ile Veliaht Prens Selman görüşmesinin ardından ortak bildiri
- Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı resmi törenle karşıladı
- Son dakika... Veliaht Prens Selman, Ankara'da: Saray'da sıcak karşılama
- Hatice Cengiz'den Bin Selman'ın ziyareti için açıklama: 'Katil olduğu gerçeğini değiştirmiyor'
-
Video Haberler
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
- DBP'li Saliha Aydeniz ile ilgili fezleke komisyonda
- 'İşini yapmıyorsun, şov yapıyorsun'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış