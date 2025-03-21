CHP'li Ali Mahir Başarır'dan canlı yayında Devlet Bahçeli'nin 'tehdidine' sert yanıt: 'Çeneni kapat, hasta yatağında yat, sus artık!'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP lideri Özgür Özel’e yönelik "Yargıya saygı duy, partinde otur" tehdit gibi 'uyarısına', CHP'li Ali Mahir Başarır'dan çok sert bir yanıt geldi.

CHP'li Ali Mahir Başarır'dan canlı yayında Devlet Bahçeli'nin 'tehdidine' sert yanıt: 'Çeneni kapat, hasta yatağında yat, sus artık!'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 17:54

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tehdit gibi bir 'uyarı' yaptı.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin Özgür Özel'e yönelik "Yargıya saygı duy, partinde otur" dediği aktarıldı.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, bugün Beylikdüzü Belediyesi ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Bütün Türkiye'yi 81 ilde, 973 ilçede akşam iftardan sonra, 20.30'dan sonra yapacağımız büyük mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum" demişti.

Özel, "Bir tek polisimize, memurumuza, kötü niyetli şekilde saldırma, su atma ya da onu tartaklama o bizim işimiz değil. Ama önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'Lİ BAŞARIR'DAN ÇOK SERT YANIT

Son olarak, CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Bahçeli'ye çok sert yanıt geldi.

Sözcü TV yayınına katılan Başarır, MHP liderine yönelik, 'Çeneni kapat, hasta yatağında yat, sus artık!' ifadelerini kullandı.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.


Etiketler: #Ali Mahir Başarır

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