Meclis'te gergin anlar... CHP'li Ali Mahir Başarır'dan AKP'li Özlem Zengin'e: 'Cezam az, kayyum ata, tutuklat beni!'

Yayınlanma: 20.03.2025 - 17:31

Güncelleme: 20.03.2025 - 17:31

TBMM Genel Kurulu'nda AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın, "Şükrü Genç tutuklanınca kimsenin sesi çıkmadı. Şükrü Genç bağımsız aday olduğu için sahip çıkmayacak kadar vefasız mısınız?" sözleri üzerine CHP'li milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdi.

Bu sırada kendisine atılan laflar üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP sıralarına kolonya şişesi fırlattı. Ardından CHP'li ve AKP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

Birleşime verilen aranın ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Arkadaşlarımızı anlıyoruz o yüzden de iki gündür ses çıkartmıyoruz. İki gündür Genel Kurul'da yapılanlar iç tüzüğe göre yaptırımı olan eylemlerdi. Tüm bunlara rağmen biz bir yaptırım talebinde bulunmadığımız gibi bugün üçüncü gün, daha asıl konulara dair konuşamadık. Tüm bunlar olurken yanı başımızda grup başkanvekilinin önündeki kolonyayı fırlatması çok yakışıksız bir hareket. 'Bunu yapmasaydım iyiydi' demesini bekliyoruz. Eğer yapılmayacaksa da siz Meclisi yöneten başkan olarak yaptırım bekliyoruz" dedi.

"BÖYLE BİR DÖNEMDE BEN CEZA ALSAM NE OLUR?"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, "18-19 Mart'ta yaşanan olaylar herkesi üzdü ve gerdi. Türkiye'nin en büyük belediyesinin ve belediye başkanın önce diploması iptal ediliyor ve bu grup alkışlıyor. Sonrasında sabah saatlerinde gözaltına alınıyor. Ben de isterim ki normal gündemi konuşalım. Biz de emekli ikramiyesinin ne kadar az olduğunu, niye böyle olduğunu konuşalım. Ama biz son 6 aydır normal bir olaya uyanmıyoruz ki. Ne acıdır ki saat 06.00'ya kurulu saatlerimiz. Genel Merkezimizin çevresi ablukaya alınmış. Belediye başkanının konutu üç tur polis ablukasında. Bu ortamda bir milletvekili çıkıp dosyaları konuşacak, bunlara tepki verebiliyoruz. Ben de istemem ama kolonya kendisine mi geldi? Hiç problem değil... İstanbul Belediye Başkanının gözaltında olduğu, milletvekillerinin fezlekesi olduğu, gazetecilerin tutuklu olduğu bir dönemde ben uyarı cezası alsam ne olur almasam ne olur?"

"BÖYLE BİR GRUBA ANCAK KOLONYA ATILIR"

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Başarır'ın özür dilememesi üzerine, "Ben de bir yaptırım uygulama taraftarı değilim ama yapılan işi de görmezden gelemem. Fiziki bir hareket olmuştur ve doğru değildir. Ali Mahir Başarır'ın hareketi içtüzüğün 157. maddesinin 1. fıkrasının 2 numaralı bendinde yer alan çalışma düzenini bozma kapsamında olup uyarma cezası gerektirdiğinden uyarma cezası verilmiştir " dedi.

"ÖZLEM HANIM CEZAM AZ, KAYYUMA ATA KAYYUM!"

Başarır ise, "Bir kez daha söylüyorum; ülke hassas bir dönemden geçiyor. Belediye başkanları, bu ülkenin gazetecileri, siyasetçileri haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklanıyor. Üzüldüğüm konu Özlem Zengin burada oturuyor. Burada konuşan bir milletvekili kalp krizi geçirip öldüğünde o yine bağırmaya devam ediyordu. İdare amirleri kürsüde konuşan bir milletvekiline yumruk attı. Onu söyleyen yok. Ne kadar temizsiniz... Özlem Hanım cezam az, kayyum ata, kayyum. Tutuklat beni. Ne kadar alıştırmışsınız kendinizi, 'Ceza verelim, asalım, keselim...' Burada bir insan öldüğü zaman hala bağıran bir grup başkanvekili ile burada konuşan bir vekile yumruk atan birinin idare amiri olduğu bir grubuna ancak kolonya atılır."

ÖNDER'DEN AKP'Lİ VEKİLLERE: "CANIMI SIKMAYIN DIŞARI ÇIKARIRIM"

AKP'li vekiller Başarır'a verilen 'uyarı' cezasının yeterli olmadığını savundu. Sırrı Süreyya Önder, AKP'li vekillere iç tüzük hatırlatmasında bulunmaya çalıştı. AKP'li vekiller, Önder konuşurken ses çıkarmaya devam etti. Önder de sözünün kesilmesi üzerine sinirlenerek, "Çıkarırım sizi! Canımı sıkmayın!" şeklinde tepki gösterdi.

"Arkadaşlar, bir izin verin. Bu konuşmanın esbabı mucibesini de anlatayım da madem tembelsiniz, şu iç tüzüğü açmaya üşeniyorsunuz, gerekçesini söyleyeyim. İzin verin, izin verin. Bir dakika ya, bir dakika. Bir dakika izin verin. Bu konuşma şunun için. Sayın vekiller, açın bakın. Kanaatimi değiştirme ya da değiştirmeme konuşması bu. Oradan bana laf atamazsınız, sizi de dışarı çıkarım. Canımı sıkmayın. Sayın Zengin buyurun, kanaatim değişmedi. Uyarılma cezası ile devam ediyor. Buyurun. Buyurun. Birleşime 20 dakika ara veriyorum. Sonra vereceğim sözü. Böyle olmaz. Ben bu kadar lafa yetişemem. Sahip çıkın o zaman."

Önder, bu sözlerinin ardından birleşime 20 dakika ara verdi.