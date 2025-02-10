Ali Mahir Başarır'dan 'kurultay' tepkisi: 'CHP, ABD Büyükelçiliğinden icazetle kurulmuş bir parti değildir'

Yayınlanma: 10.02.2025 - 21:54

Güncelleme: 10.02.2025 - 21:59

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile ilgili "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla yapılan ihbar üzerine geçen yıl ocak ayında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır tepki göstererek, "Dünyanın en şeffaf, en demokratik yöntemleri ile delegeler geliyor. 102 yıldır biz kurultaylarımızı onurumuzla, şerefimizle yaptık" açıklamasında bulundu.

"CHP İCAZETLE KURULMUŞ BİR PARTİ DEĞİLDİR"

Halk TV'ye konuşan Ali Mahir Başarır, "Birileri tarafından yönlendirilen, birileri tarafından fonlanan isimler Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik iftiralarda bulundu" ifadelerini kullandı.

Başarır şöyle konuştu:

"Kurultayın üzerinden yaklaşık olarak bir buçuk yıl geçti. Bin 300'e yakın kurultay delegeleri oy kullanmış. Mahalle seçimlerinde ilçe delegeleri, ilçe seçimlerinde il delegeleri ve il seçimlerinde kurultay delegeleri seçiliyor. Dünyanın en şeffaf, en demokratik yöntemleri ile delegeler geliyor. 102 yıldır biz kurultaylarımızı onurumuzla, şerefimizle yaptık.

Cumhuriyet Halk Partisi, ABD Büyükelçiliğinden icazetle kurulmuş bir parti değildir, otel odalarında kurulmuş bir parti de değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, Kuvay-ı Milliye'nin kurduğu, Sivas, Erzurum Kongrelerinde kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran partidir.

Bursa'da bir şikayet var, o şikayet bekletiliyor. Ondan sonra 'Ben yetkisizim' diyor ve dosyayı Ankara'ya gönderiyor. Ankara'ya geldikten sonra 'Kurultayda şaibe olabilir mi?' deniliyor. Olamaz kardeşim. Bir tek delil bulamazsınız. Bakın, belediye başkanlarına, milletvekillerine, il başkanlıklarımıza ve şimdi de partimize yargı eliyle darbe yapılmak isteniyor"

Başarır, yayın esnasında elindeki kağıdı yırtarak "Böyle bir soruşturma yok. Ben bu soruşturmayı tanımıyorum. Yırtıp atıyorum. Usule aykırı" dedi.