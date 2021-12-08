CHP'li Ali Mahir Başarır'dan çok konuşulacak iddia: 'Atatürk Havaalanı’nın arazisini Katar’a satmak istiyorlar'
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı televizyon programında Katar ve BAE ile yapılan anlaşmalara ilişkin iddialarda bulundu. CHP’li Başarır, "Atatürk Havaalanı’nın arazisini Katar’a satmak istiyorlar" ifadelerini dile getirdi.
CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, TELE1 ekranlarında yayınlanan Gerçeğin Sesi programına konuk oldu.
Dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani huzurunda 12, toplamda 15 anlaşma imzalandı.
Bu anlaşmalara ilişkin iddialarda bulunan CHP'li Başarır, "Atatürk Havaalanı’nın arazisini Katar’a satmak istiyorlar" dedi. Başarır, "Niye 3 saat Cumhurbaşkanı inceledi? Hangi Katar heyeti inceledi? Neyin değer tespiti yapıldı?" diye sordu.
"MEMLEKET ELDEN GİDİYOR"
Başarır'ın açıklamaları şöyle:
“Bugün ilk kez burada bir şey açıklıyorum: Atatürk Havaalanı’nın arazisini Katar’a satmak istiyorlar. İlk kez söylüyorum: Niye 3 saat Cumhurbaşkanı inceledi? Hangi Katar heyeti inceledi? Neyin değer tespiti yapıldı? Bakın memleket elden gidiyor, Katarlı bir adam gelmiş, hadsiz herif adını bile söylemek istemiyorum ‘Türkiye’nin ekonomisi kötü bakalım ne alacağız?’ diyor. Utanmaz herif sen batan geminin mallarını mı alıyorsun?”
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