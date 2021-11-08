Yolcu uçuşuna kapatılan Atatürk Havalimanı’nda ayrıcalıklı uçuş

08 Kasım 2021 Pazartesi, 15:33

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, tarifeli uçuşlara kapatıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı uçakları, kargo uçakları ve özel jetlerin kullandığı Atatürk Havalimanı’ndaki uçak trafiğini TBMM gündemine taşıdı.

Tanal, Karaismailoğlu’na, Atatürk Havalimanı’na iniş ve kalkış yapan uçaklardan kaçının Cumhurbaşkanlığı filosuna, kaçının özel kargo firmalara ait olduğunu; alana iniş ve kalkış yapan özel ve ticari jet sayısını sordu.

Bakan Karaismailoğlu, Tanal’ın önergesine verdiği yanıtta, 7 Nisan 2019-30 Eylül 2021 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’ndaki toplam uçak trafiğinin 90 bin 693 olduğunu belirtti.

SAHRA HASTANESİNİDE SORDU



Tanal, Karaismailoğlu’na ayrıca, havalimanı pistine sahra hastanesi yapılmasını da sordu. Karaismailoğlu ise Tanal’a, “Yapılan değerlendirmeler neticesinde; devre dışı bırakılan 17/35 pistlerini de kapsayacak şekilde pistlerin güney tarafında inşa edilmiş olan Pandemi Hastanesi’nin kullanımda olan 05/23 pistine Annex 14 mania esasları ve Havalimanı Çevresindeki Yapılaşma Kriterleri Genelgesi’ne göre mania teşkil etmediği ve uçuş emniyetine tehlike oluşturmadığı görülmektedir” yanıtını verdi.

Bakanı Karaismailoğlu, Tanal’ın sorduğu Atatürk Havalimanı’ndaki kar-zarar oranı, havalimanını kullanan Cumhurbaşkanlığı, şahıs ve şirketlere ait uçaklara ilişkin sayılar konusunda ise bilgi vermedi.