CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Funda Makbule Ocak'a yanıt: Usulsüzlüklerin doğruluğunu tescillemiştir

01 Temmuz 2022 Cuma, 19:39

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski DHMİ Genel Müdürü Funda Makbule Ocak'ın sözlerine verdiği yanıtta, "Funda Ocak yapmış olduğu bu açıklamayla bizim iddia ettiğimiz usulsüzlüklerin hepsinin doğruluğunu tescillemiştir" dedi.

Başarır, eski DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Makbule Ocak’ın genel müdürken oğlunun, sözleşmenin diğer yükümlüsü olan İGA’da üst düzey yönetici olarak işe başladığını ve Funda Ocak’ın bazı mal varlıklarına ilişkin iddiaları ortaya koymuştu.

Başarır’ın yaptığı basın açıklamasının ardından Funda Makbule Ocak ise Airport Haber’e, “Şahsım ve ailem hakkında mesnetsiz gerçek dışı ve iftira mahiyetinde açıklamada bulunulmuştur" açıklamasında bulunmuştu.

"ÇIKSIN BENİM OĞLUM İGA’DA İŞE BAŞLAMAMIŞTIR DESİN"

Funda Makbule Ocak’ın sözlerine yanıt veren Başarır, “Funda Ocak yapmış olduğu bu açıklamayla bizim iddia ettiğimiz usulsüzlüklerin hepsinin doğruluğunu tescillemiştir. Ayrıca, Funda Makbule Ocak’ın DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dönemde oğlunun İGA şirketinde üst düzey yönetici olarak işe başladığı gün gibi ortadadır. O zaman çıksın; ‘benim oğlum İGA’da işe başlamamıştır’ desin. Bir de kalkıp mesnetsiz ve gerçek dışı iftira diyor. Kendisinin mal varlığına ilişkin ise ‘benim ya da yakınlarımın böylesine bir mal varlığı yoktur’ diyemedi. Sadece gerçek dışı demekle olmaz. Buradan kendisine çağrıda bulunuyorum, bizim iddia ettiğimiz mal varlığı yoksa çıksın belgeleri ile mal varlıklarını açıklasın. Biz halkımız adına kendisinin ya da yakınlarının daireleri, rezidansları, oteli var mı yok mu diye sorduk” ifadelerini kullandı.

"'BENİM HARİCİMDE DE SORUMLULAR VARDIR' DİYOR"

Funda Makbule Ocak’ın Ankara Asli Hukuk Mahkemesi’nde kendisine 300 bin TL’lik manevi tazminat davası açtığını ifade eden Başarır, “Mahkemeye verilen dilekçede, ‘Davalı, açıklamalarında sanki müvekkil tek başına ihale ve benzeri kararları almış gibi algı yaratmakta, gerçeğe aykırı iddialarla kamuoyu yanıltılmakta, müvekkilin kişilik haklarına saldırmaktadır’ ifadeleri yer almaktadır. Verilen dilekçedeki ifadelerden de anlaşılacağı gibi Funda Hanım, bu işi ben tek başıma yapmadım, benim haricimde de bu işin sorumluları vardır, demek istiyor” diye konuştu.

"YAKIN İLİŞKİLER İÇERİSİNDE OLMASI NE KADAR ETİKTİR?"

Ocak’ın, emekli olduktan sonra danışmanlık şirketinden Sabiha Gökçen Havalimanı’yla ilgili makbuz kesip kesmediğini sorduklarını belirten Başarır, “DHMİ’de yönetim kurulu başkanlığı yapmış birinin ihaleyi alan şirketlerle bu kadar yakın ilişkiler içerisinde olması ne kadar etiktir?” dedi.

"ŞARTNAMEYE UYGUN OLMAYAN DOLGU MALZEMESİNDEN Mİ BAHSEDİYOR?"

Funda Makbule Ocak’ın kira ötelemesinin teknik zorunluluklar ve şartname hükümlerinin gereği olarak yapıldığını ifade ettiğini belirten Başarır, “Hangi teknik zorunluluktan bahsediyor. Yoksa şartnameye uygun olmayan dolgu malzemesinin pist yapımında kullanılmasından mı bahsediyor? Hiç mi utanma yok? Bir de kalkmış yaptığımız açıklamalara mesnetsiz diyor. Biz yapılan yaklaşık 3,5 milyar avroluk usulsüzlükleri belgeleriyle ortaya koyduk. Funda Hanım da sağ olsun bu usulsüzlükleri tescillemiş oldu” ifadelerine yer verdi.

"BAKAN'DAN VE BİNALİ YILDIRIM’DAN SES SEDA YOK"

Başarır açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Biz basın açıklamamıza Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yanıt versin istedik. Sayın Adil Karaismailoğlu’nun bu usulsüzlüklere neden ve niçin göz yumduğunu sorduk. Ama görüyoruz ki Sayın Bakan’dan ya da Binali Yıldırım’dan herhangi bir ses seda çıkmıyor.”