CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Süleyman Soylu'ya: Utanmaz!

01 Ekim 2022 Cumartesi, 20:51

Mezitli ilçesindeki Tece Mahallesi'nde bulunan polisevine yönelik saldırıya ilişkin değerlendirmeler yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırının Amerika merkezli olduğunu ifade ederek "Bu eylemi gerçekleştirenler, Münbiç'ten hareket ettiler" dedi.

"6 yıldır, 15 Temmuz'dan sonra bir tane eylem, onun da arkadaşlarımız hakkını verdiler, onu da söyleyeyim. Bu eylem, Amerika merkezli bir eylemdir" diye konuşan Soylu, silahlı saldırıya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Bu eylemi gerçekleştirenler, Münbiç'ten hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20.00 itibarıyla tam 12-13 saat paramotorla, paraşütlü motor var ya, motorlu paraşüt. Motorlu paraşütle beraber Tarsus'a geldiler. Tarsus'ta kıyıya yakın bir yere indiler, sabah saat 10.00'a doğru. Ondan sonra akşama kadar orada kaldılar ve oradan yürüyerek sonra birilerinin arabalarına binerek, normal vatandaşların, onlar da insaniyet namına götürmüşler ve ondan sonra eylemi gerçekleştirdiler. Ben 6 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum, ilk kez Amerika tarafından bizden bir şey istendi, Emniyet Genel Müdürlüğümüzden ve istihbarat birimlerimizden, 'Şu eylem yapan silahların seri numaralarını sizden istiyoruz.' Dün. Neden istediler? Bizim arkadaşlarımız da onlara çok güzel bir cevap verdi, İstihbarat Teşkilatımız. 'Siz ilk önce PKK'ya gönderdiğiniz silahların seri numaralarını bize gönderin, biz ondan sonra size göndeririz' diye"

CHP'Lİ ALİ MAHİR BAŞARIR'DAN SÜLEYMAN SOYLU'YA: UTANMAZ!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Soylu'nun "Eylemden önceki akşam saat 20.00 itibarıyla tam 12-13 saat paramotorla, paraşütlü motor var ya, motorlu paraşüt" sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Süleyman Soylu'ya göre teröristler Münbiç'ten paramotor ile tam 12 saat uçmuşlar. Teknik olarak bir paramotor bir saatte yaklaşık 3-3.5 litre yakıt tüketiyor ve 3-4 saat havada kalabiliyor. — Ali Mahir Başarır (@alimahir) October 1, 2022

Başarır, "Bu veriler ortadayken yalan atmaya, insanları kandırmaya hiç mi utanmıyorsun?Artık sen yalanlarınla milli güvenlik sorunu haline geldin" ifadelerine yer verdi.

Başarır'ın paylaşımları şu şekilde: