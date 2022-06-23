CHP'li Alpay Antmen, Erdoğan'ın 'camilerimizi yaktılar' iddiasını sordu: Fuat Oktay yanıt vermedi

23 Haziran 2022 Perşembe, 12:35

Gezi eylemlerine katılanlara 'sürtük' diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada o dönem yaşanan olayları anlatırken "camilerimizi yaktılar" iddiasında bulunmuştu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Erdoğan'ın sözlerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu. Oktay konu hakkındaki soru önergesine yanıt veremedi. Verilen önerge, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından Antmen’e iade edildi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Antmen, "Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Camilerimiz yakıldı’ iddialarını Fuat Oktay’a sormuştum. ‘Tayyip Erdoğan’ın 'yakıldı' dediği bu Camiler hangileridir? Hangi ilde hangi Cami yakılmıştır?’ demiştim" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan’ın “Camilerimiz yakıldı” iddialarını Fuat Oktay’a sormuştum. "Tayyip Erdoğan’ın 'yakıldı' dediği bu Camiler hangileridir? Hangi ilde hangi Cami yakılmıştır?” demiştim. TBMM Başkanı Mustafa Şentop önergeyi bana iade etti. Böylece bu karanlık iftira tescillendi pic.twitter.com/GRW3bbYmBp — Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) June 23, 2022

Antmen paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"TBMM Başkanı Mustafa Şentop önergeyi bana iade etti. Böylece bu karanlık iftira tescillendi."