'Camilerimiz yakıldı' iddiası: Alpay Antmen, Erdoğan'ın sözlerini Fuat Oktay'a sordu

06 Haziran 2022 Pazartesi, 11:38

Gezi eylemlerine katılanlara 'sürtük' diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada o dönem yaşanan olayları anlatırken "camilerimizi yaktılar" iddiasında bulunmuştu. CHP, Erdoğan'ın büyük tartışma yaratan sözlerini Meclis gündemine taşıdı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yakıldı” dediği bu Camiler hangileridir? Hangi ilde hangi Cami yakılmıştır?” diye sordu.

Önergesinde, Erdoğan’ın, 4 Haziran 2022 tarihinde partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada Gezi Direnişi'ne katılanlarla ilgili olarak “Camilerimizi yaktılar” iddiasında bulunduğunu belirten Antmen “Cumhurbaşkanı Türkiye’de bir iç karışıklık mı çıkartmak istemektedir?” sorusunu yöneltti. Konuyla ilgili açıklamada da bulunan CHP’li Antmen, “Yakılan cami yok. Böyle bir şey mümkün mü? Bunun yalan olduğunu tüm Türkiye biliyor. Ayrıca yakılan cami yok ama satılan cami çok! AKP’nin sattığı 10’dan fazla cami var, yıkıp AVM yaptığı cami var, Hollandalı şirkete satıp yıktırdığı cami var” ifadelerini kullandı.

Alpay Antmen’in önergesinde yer alan sorular şu şekilde;

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yakıldı” dediği bu Camiler hangileridir? Hangi ilde hangi Cami yakılmıştır?

– Gezi Direnişi'nden bu yana 9 yıl geçmesine rağmen ilk kez böyle bir ifade kullanan Tayyip Erdoğan bu geçen önemli sürede varsa ‘yakılan bir cami’ haberi mi olmamıştır da şimdi böyle bir iddiada bulunmaktadır?

– Kutsal inancımızın mabedi olan bir Caminin yakılması asla söz konusu olamayacakken, böyle bir olay asla yaşanmamışken; aksine Gezi Direnişçilerinin namaz kılan vatandaşları korumak için çemberler oluşturduğu dahi basına yansımışken böyle bir ifadenin kullanılmasındaki amaç nedir? Cumhurbaşkanı Türkiye’de bir iç karışıklık mı çıkartmak istemektedir?

- Vatandaşları birbirine düşürmek isteyen ve açıkça yalan olduğu ortada olan bu sözlerden dolayı özür dilenecek midir?