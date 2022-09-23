CHP'li Altay: 'CHP’nin bütün seçmenlerinin adayı, Sayın Genel Başkanımızdır'
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, altılı masanın göstereceği ortak cumhurbaşkanı adayına ilişkin, “Altılı masanın adayı noktasında ağzımdan laf çıkmaz. Bu ehliyet bende yok. Ama CHP’nin bütün üyelerinin ve CHP’nin bütün seçmenlerinin adayı, Sayın Genel Başkanımızdır. Yakışan da odur” dedi.
Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin Seferihisar’da düzenlediği değerlendirme toplantısında yaptığı “Benimle misiniz, karar verin” çıkışını değerlendirdi.
Altay, Kılıçdaroğlu’nun benzer bir çıkışı TBMM’de grup toplantısında da yaptığını anımsatarak, “Gayet beklenen, olması gereken bir çıkış. CHP içinde ve genel kamuoyunda bazı şeylerin artık tartışılmaması gereken bir noktadayken bilerek ya da bilmeyerek bu konuların tartışılmasına vesile olabilecek kimi söylemlerle ilgili bir çıkış. Kemal Bey’in kararlılığını gösteren bir çıkış” diye konuştu.
"YAKIŞAN DA ODUR"
Altay, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğunu ifade ederek, “Kemal Bey, bizim adayımız, cumhurbaşkanı adayımız. Kemal Bey’in de altını çizdiği bir şey var. Orta yerde altılı masa var. Altılı masa ile Genel Başkanımızın, liderlerle ayrı ayrı, hep birlikte yaptığı temas ve görüşmeler var. Oradan ne çıkar, ben onu bilemem, o konuda da laf söyleyemem. Altılı masanın adayı noktasında ağzımdan laf çıkmaz. Bu ehliyet bende yok. Ama CHP’nin bütün üyelerinin ve CHP’nin bütün seçmenlerinin adayı, Sayın Genel Başkanımızdır. Yakışan da odur” dedi.
Altay, Kılıçdaroğlu’nun iktidara yönelik “halk düşmanları” sözüne ilişkin de “Bu devleti bu kadar soyarsanız, halkı bu kadar ezerseniz, ülkeyi böyle neredeyse bölecek kadar milleti ayrıştırırsanız, bunun adına ‘halk düşmanlığı’ denir. Bunu kime söylediği çok açık ve net. Bunun muhatabı cevap verirse misliyle de cevap alır zaten” diye konuştu.
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