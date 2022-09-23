CHP’li Beko, Balçova Aqua Park'ın neden kapatıldığını sordu: Yeni bir yandaşa peşkeş projesi mi?

23 Eylül 2022 Cuma, 11:48

İzmir’in bir çok bölgesinde yeşil alan olarak kullanılacağı söylenen bir çok askeri ve sivil alanda rant projelerinin yükselmeye başladığını hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Balçova Aqua Parkın neden kapatıldığını sordu.

İzmir Valiliği'nin kararıyla Balçova’da 31 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla; jeotermal kaynağı, üç adet yarı olimpik yüzme havuzu, 22 kaydırağı, büfe ve kafeteryası olan ve 40 yıldır yöre halkına hizmete veren su parkının kapatıldığını aktaran CHP'li Beko, "142 personelin istihdam edildiği Balçova Aqua City'nin faaliyetinin, termal otel inşaatı için durdurulduğu belirtilmektedir. Yakın zamanda İzmir’in en güzel yerlerinin peşkeş çekildiği, bedelsiz verildiği ve o yapıların hiç bir değer gözetilmeksizin yıkılması sonucu büyük bir kamu zararının oluştuğu bilinmektedir. Denize sıfır araziler ya da tesisler halkın kullanımına açılmak ya da halkının kullanımının sürdürülmesinin sağlanması yerine yandaşlara peşkeş çekilmektedir. İzmir Balçova Aqua City’nin faaliyetleri de bu amaçla mı durudulmuştur?” ifadelerini kullandı.

“BEŞ YILDIZLI OTEL İÇİN İHALEYE ÇIKILDI MI?”

CHP’li Beko, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

* Adı geçen su parkı tam olarak hangi gerekçe ile kapatılmıştır? Hedeflenen yarar, amaç nedir? İlgili alanın yenilenerek halkın kullanımın devamının sağlanması mümkün değil midir?

* İzmir’in Balçova ilçesinde yer alan bu tesisten her gün ortalama olarak kaç yurttaş yararlanmaktaydı? Bu tesisin kapatılması kararı alınırken yurttaşlara danışılmış mıdır?

* Tesiste istihdam edilen personelin tazminatları ödenmiş midir? Ödenmediyse, ne zaman ödenecektir? Kendilerine mesleklerine uygun yeni çalışma alanları bulunmuş mudur?

* İzmir Valiliğince yapılan açıklamada, tesisin yerine beş yıldızlı termal otel inşa edileceği belirtilmiştir. Bu otelin inşaatı için gerekli yasal prosedür takip edilmekte midir? Bu alan için ihaleye çıkılmış mıdır? Otel hangi model gözetilerek yapılacaktır?,

* İzmir'in bir çok bölgesinde yeşil alan olarak kullanılacağı söylenen bir çok askeri ve sivil alanda rant projeleri yükselmeye başlamıştır. Yakın zamanda İzmir'in en güzel yerlerinin peşkeş çekildiği, bedelsiz verildiği ve o yapılanın hiç bir değer gözetilmeksizin yulması sonucu büyük bir kamu zararının oluştuğu bilinmektedir. Denize sıfır araziler ya da tesisler halkın kullanımına açılmak ya da halkının kullanımının sürdürülmesinin sağlanması yerine yandaşlara peşkeş çekilmektedir. İzmir Balçova Aqua City'nin faaliyetleri de bu amaçla mı durdurulmuştur?