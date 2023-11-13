CHP’li Arpacı yurttaşları ‘Adalet nöbeti’ne çağırdı!

Yayınlanma: 13.11.2023 - 12:09

Güncelleme: 13.11.2023 - 12:09

CHP TBMM Grubu’nun, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay hakkındaki kararını yok sayarak ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından TBMM Genel Kurul salonunda başlattığı “Adalet Nöbeti” sürüyor.

“YARGI ELİYLE KALKIŞMA”

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı da yurttaşlara çağrı yaparak, “Bizler, Adalet Nöbetimizi 3. günün akşamında arkadaşlarımızdan devraldık, 4. günün sabahına kadar sürdürdük. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bu eylemi, Anasayal düzene karşı kalkışma girişimini protesto etmek amacıyla başlattık. Anayasamızdaki hüküm oldukça açık, AYM kararlarının herkes için bağlayıcı olduğu net bir biçimde yazıyor. Buna rağmen Yargıtay 3 Ceza Dairesi AYM’nin kararını dolayısıyla Anayasayı yok saymaktadır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının ortak toplum sözleşmesinin yok sayılması kabul edilemez. Yargının siyaset kurumu gibi kararlar alması, toplum düzeni için oldukça tehlikelidir. Bu yanlıştan dönülmesi için tutuyoruz biz bu nöbeti. Adalet sağlansın, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararlar uygulansın diye tutuyoruz. Toplumun tüm kesimlerini direnişimize destek vermeye davet ediyoruz. Saraylarda kurgulanan ve yargı eliyle uygulanmaya çalışılan bu kalkışmaya karşı dik durmaya ve direnç göstermeye davet ediyoruz. Bu ülke hepimizin. Biz CHP grubu olarak; yüce milletimize ve Anayasaya sadakatten bir adım geri asla atmayacağız” ifadelerini kullandı.