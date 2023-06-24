CHP'li Aykut Erdoğdu'dan Akşener'e 15 milletvekili yanıtı: İyilik olsun diye gitmediler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "CHP’den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır" sözlerine CHP'den ilk yanıt geldi. CHP 27. Dönem Milletvekili Aykut Erdoğdu, "15 Milletvekilimiz 'iyilik' olsun diye değil 'demokrasiyi korumak' için desteğe gitti" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2023 - 19:30
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan Akşener'e 15 milletvekili yanıtı: İyilik olsun diye gitmediler
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “Biz bu parti seçime girebilsin diye CHP’den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik" sözlerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 27. Dönem Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan yanıt geldi.

Erdoğdu, İYİ Parti'ye 15 milletvekilini demokrasiyi korumak için verdiklerini söyledi.

Twitter üzerindne paylaşımda bulunan Erdoğdu şunları kaydetti:

"Meral Hanım’la zor günlerde birlikte mücadele ettik. Meral Hanım’ı üzecek veya incitecek birşey söylemeyiz. 15 Milletvekilimiz 'iyilik' olsun diye değil 'demokrasiyi korumak' için desteğe gitti. Ben kendi adıma hiçbir zaman “borç-alacak” ilişkisi olarak görmedim."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti’nin seçim nedeniyle ertelenen 3’üncü Olağan Kurultayı bugün ATO Congresium’da gerçekleştirildi. Kurultayda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Biz önce bu parti seçime girebilsin diye CHP’den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum ancak o gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik” dedi.


Meral Akşener Aykut Erdoğdu

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